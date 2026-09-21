हाईकोर्ट की खबरें : वार्ड पार्षद मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक, RO कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, तिजारा नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में दखल से इनकार
अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है. तिजारा नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में दखल से इनकार.
Published : September 21, 2026 at 3:36 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और वार्ड पार्षद अनिल मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने रिटर्निंग अधिकारी को लंबित शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करने की छूट दी है. वहीं, अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता के अनुसार अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. जिससे संभावना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए. इसलिए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत के तौर पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना उचित है.
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याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को नगर पालिका, केकड़ी के बोर्ड का सदस्य चुना गया है. याचिकाकर्ता सोमवार को बोर्ड अध्यक्ष का होने वाला चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है. बीती मध्यरात्रि एक अन्य बोर्ड सदस्य राजेन्द्र कुमार चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी, अजमेर को शिकायत देकर आरोप लगाया की याचिकाकर्ता बोर्ड के सदस्यों को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रलोभन दे रहा है. इसलिए उसे अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए.
याचिका में कहा गया कि यह शिकायत केवल याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए की गई है. इसके अलावा उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सके. जिसका विरोध करते हुए महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिका केवल आशंका के आधार पर दायर की गई है. उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी को दी शिकायत या एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पर्याप्त रिकॉर्ड पेश नहीं किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए रिटर्निंग अधिकारी को लंबित शिकायत पर कार्रवाई की छूट दी है.
तिजारा नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में हाईकोर्ट का दखल से इनकार : राजस्थान हाईकोर्ट ने तिजारा नगर परिषद के के चेयरमैन पद के चुनाव में दखल से इनकार कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश राम अवतार सैनी की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों से मुख्य निर्वाचन आयोग पहले ही अवगत है और उन्हें एसडीएम, भिवाड़ी से जांच रिपोर्ट तलब की है.
ऐसे में अदालत निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है. याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी की ओर से कहा गया कि तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए निर्वाचन होना है, जिसमें वार्ड संख्या 33 से निर्वाचित याचिकाकर्ता भी उम्मीदवार है. तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ और नगर परिषद के चेयरमैन पद के उम्मीदवार सुभाष सैनी के निर्देश पर पुलिस ने याचिकाकर्ता का समर्थन करने वाले कुछ पार्षदों को अवैध रूप से निरूद्ध कर लिया है.
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याचिकाकर्ता ने इस संबंध में तिजारा उपखंड अधिकारी को शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में याचिकाकर्ता सहित अन्य पार्षदों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए और याचिकाकर्ता के समर्थक पार्षदों को मुक्त किए जाने तक चेयरमैन का चुनाव स्थगित किया जाए. जिसका विरोध करते हुए महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप में राज्य पुलिस शामिल नहीं है. याचिकाकर्ता के पास राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष जाने का अधिकार है. याचिकाकर्ता ने समान शिकायत रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दायर की थी.
इस शिकायत को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था और उन्होंने इसकी जांच एसडीएम, भिवाड़ी के जरिए कराने का आदेश दिया है. एजी ने कहा कि परिषद के एक पार्षद के तथाकथित वीडियो में निर्वाचित पार्षदों को पंचकुला में निरूद्ध बताया गया है. ऐसे में यदि यह अवैध हिरासत का मामला भी है तो याचिकाकर्ता के पास पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में दखल से इनकार कर दिया है.