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हाईकोर्ट की खबरें : वार्ड पार्षद मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक, RO कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, तिजारा नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में दखल से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और वार्ड पार्षद अनिल मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने रिटर्निंग अधिकारी को लंबित शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करने की छूट दी है. वहीं, अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता के अनुसार अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. जिससे संभावना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए. इसलिए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत के तौर पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना उचित है. पढ़ें : कोर्ट की खबरें: राज्य सरकार ने जिला प्रमुख पदों पर दिए गए ओबीसी आरक्षण को बताया सही, RCSAT में अध्यक्ष लगाए सरकार याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को नगर पालिका, केकड़ी के बोर्ड का सदस्य चुना गया है. याचिकाकर्ता सोमवार को बोर्ड अध्यक्ष का होने वाला चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है. बीती मध्यरात्रि एक अन्य बोर्ड सदस्य राजेन्द्र कुमार चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी, अजमेर को शिकायत देकर आरोप लगाया की याचिकाकर्ता बोर्ड के सदस्यों को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रलोभन दे रहा है. इसलिए उसे अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए. याचिका में कहा गया कि यह शिकायत केवल याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने के लिए की गई है. इसके अलावा उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सके. जिसका विरोध करते हुए महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिका केवल आशंका के आधार पर दायर की गई है. उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी को दी शिकायत या एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पर्याप्त रिकॉर्ड पेश नहीं किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए रिटर्निंग अधिकारी को लंबित शिकायत पर कार्रवाई की छूट दी है.