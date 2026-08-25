IAS संदीप वर्मा व रोडवेज एमडी के खिलाफ श्रम न्यायालय के आदेश पर रोक
रोडवेज बस कंडक्टर के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला. जानिए पूरा मामला...
Published : August 25, 2026 at 8:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज बस कंडक्टर के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में आरएसआरटीसी के तत्कालीन एमडी आईएएस संदीप वर्मा व आरएसआरटीसी के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ श्रम न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही प्रतिवादी को जवाब का समय देकर सुनवाई 1 सितंबर को रखी है. जस्टिस अनुरूप सिंघी ने यह आदेश आरएसआरटीसी के एमडी व अन्य की याचिका पर दिए.
जयपुर मेट्रो-द्वितीय के श्रम न्यायालय-एक ने बस कंडक्टर सीताराम के मामले में रोडवेज के तत्कालीन एमडी आईएएस संदीप वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके वेतन से कटौती कर वार्षिक ब्याज वसूलने सहित बकाया राशि वसूली नहीं होने तक उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही आरएसआरटीसी के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के वेतन से भी कटौती कर अतिरिक्त 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वसूली करने और वसूली पूरी होने तक उनका वेतन रोकने के लिए कहा था.
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आरएसआरटीसी की ओर से एएजी भुवनेश शर्मा व अधिवक्ता तुषार शर्मा ने याचिका में अदालत को बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को ही श्रम न्यायालय के 30 जून, 2026 के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए कहा था कि साल 2002 से पूर्व की अवधि के साप्ताहिक अवकाश के 52 दिनों का भुगतान दस दिन में किया जाए. जिस पर 13,076 रुपए उसी दिन कर्मचारी को दे दिया थे.
ऐसे में लेबर कोर्ट को अतिरिक्त निर्देश देने की जरूरत नहीं थी. ऐसे में लेबर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. जिस पर अदालत ने लेबर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी कर्मचारी को जवाब देने के लिए एक सितंबर तक का समय दिया है.