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IAS संदीप वर्मा व रोडवेज एमडी के खिलाफ श्रम न्यायालय के आदेश पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज बस कंडक्टर के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में आरएसआरटीसी के तत्कालीन एमडी आईएएस संदीप वर्मा व आरएसआरटीसी के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ श्रम न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही प्रतिवादी को जवाब का समय देकर सुनवाई 1 सितंबर को रखी है. जस्टिस अनुरूप सिंघी ने यह आदेश आरएसआरटीसी के एमडी व अन्य की याचिका पर दिए. जयपुर मेट्रो-द्वितीय के श्रम न्यायालय-एक ने बस कंडक्टर सीताराम के मामले में रोडवेज के तत्कालीन एमडी आईएएस संदीप वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके वेतन से कटौती कर वार्षिक ब्याज वसूलने सहित बकाया राशि वसूली नहीं होने तक उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही आरएसआरटीसी के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के वेतन से भी कटौती कर अतिरिक्त 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वसूली करने और वसूली पूरी होने तक उनका वेतन रोकने के लिए कहा था. पढ़ें : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, कमेटी गठन के आदेश