राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा और पेंशन से जुड़े दो मामलों में सरकार से मांगा जवाब

बीएड की बाध्यता पर मांगा जवाब: पहले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए बीएड की बाध्यता को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछा है कि क्यों ना इस संबंध में बनाए नियम को रद्द कर दिया जाए. जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश चित्रकला विषय के व्याख्याता संजय कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह यदुवंशी ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 2021 के शेड्यूल आई के सीरियल नंबर 5 और 6 में प्रावधान है कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए बीएड होना जरूरी है. याचिका में कहा गया कि यह नियम याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में बाधा बन रहा है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में राज्य सरकार से जवाब तलब किया. पहले मामले में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति के लिए बीएड अनिवार्यता को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरे मामले में एक रिटायर्ड फॉरेस्टर को पेंशन परिलाभों में हुई देरी पर ब्याज न दिए जाने को चुनौती दी गई है. दोनों मामलों में अदालत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ताओं के पास चित्रकला में पीजी की डिग्री है और उन्हें इस डिग्री के आधार पर ही व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिली है. चित्रकला विषय में बीएड भी नहीं होता है. ऐसे में उन्हें अपने पूरे सेवाकाल में कभी भी वाइंस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति नहीं मिलेगी. इसके अलावा पदोन्नति से भरे जाने वाले ये दोनों पद प्रशासनिक होते हैं. ऐसे में इन पदों पर पदोन्नति के लिए बीएड की योग्यता का कोई औचित्य नहीं है. इसके साथ ही वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए बीएड की योग्यता को बाध्यकारी बनाना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 की अवहेलना करने के साथ ही असंवैधानिक भी है, इसलिए सेवा नियमों के इस प्रावधान को खत्म किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पेंशन परिलाभ देने में हुई देरी पर ब्याज : एक अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उपवन संरक्षक, वन विभाग भरतपुर के अधीन रहे रिटायर फॉरेस्टर को पेंशन परिलाभ देने में हुई देरी पर ब्याज राशि नहीं देने पर प्रमुख वन सचिव, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयपुर, उपवन संरक्षक भरतपुर और पेंशन निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश बृजमोहन की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2023 को रिटायर हुआ और उसे मासिक पेंशन जारी कर दी गई. वहीं ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन के लिए जीपीओ और सीपीओ सहित लीव इनकैशमेंट का आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन विभाग ने इन परिलाभों का भुगतान परिवादी को नहीं किया और इन पर अघोषित रोक लगा दी. उसने वन विभाग व पेंशन विभाग को यह परिलाभ देने के लिए कई बार प्रतिवेदन दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. वहीं करीब एक साल की देरी से मई, 2024 में उसे पीएल का भुगतान किया और उसके बाद गत जुलाई माह में ग्रेच्युटी और कम्युटेशन हुआ. याचिका में कहा गया कि इस देरी के लिए राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता को कोई ब्याज नहीं दिया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.