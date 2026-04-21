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राजस्थान हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल- ट्रांसजेंडर कानून के खिलाफ प्रावधान क्यों न रद्द करें?

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन कानून-2026 के कुछ प्रावधानों को समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए केंद्र से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 5:22 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव और केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2026 के कुछ प्रावधान इस समुदाय के हितों के विपरीत होने के कारण क्यों न रद्द कर दिए जाएं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश नई भोर संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता मितुल जैन ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019 के कुछ प्रावधानों में बदलाव कर इस साल नया संशोधन अधिनियम लागू किया है. इस संशोधन अधिनियम के कई प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के केस में व्यवस्था दी थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आप को ट्रांसमैन या ट्रांसवुमन मान सकता है. पुराने कानून में भी इसी तरह की व्यवस्था थी.

अधिवक्ता मितुल जैन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: तलाक के मामलों में समय सीमा की पाबंदी नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने बूंदी फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

याचिका में कहा गया कि संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अब संबंधित जिले के सीएमएचओ की अध्यक्षता वाला मेडिकल बोर्ड ट्रांसजेंडर व्यक्ति की मेडिकल जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट स्थानीय कलेक्टर को देगा, जबकि कलेक्टर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करेगा. इस प्रावधान से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के स्वकल्पित लिंग पहचान के अधिकार का हनन हुआ है और वह प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी पहचान मानने के लिए बाध्य है. इसी तरह इस कार्रवाई से उनकी पहचान उजागर होगी, जो निजता के अधिकार के खिलाफ है.

याचिका में यह भी कहा गया कि संशोधन अधिनियम उन व्यक्तियों को भी बाहर कर देता है, जिन्होंने सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करा ली है या हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं. ऐसे में संशोधन अधिनियम से इन प्रावधानों को हटाया जाए. सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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TRANSGENDER AMENDMENT ACT
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PROVISIONS OF TRANSGENDER ACT
RAJASTHAN HIGH COURT

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