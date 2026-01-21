दोषी सिद्ध नहीं होने तक आरोपी ही माना जाता है, फोटो जारी करना गलत - राजस्थान हाईकोर्ट
फोटो जारी करने को कोर्ट ने माना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन, मामले की अगली सुनवाई 28 को...
Published : January 21, 2026 at 11:27 AM IST
जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले में व्यक्ति के आरोपी होने और गिरफ्तार होने से वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है. कोर्ट ने पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर थाने के बाहर उसकी फोटो खींच कर जारी करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने इसे मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया है. इस मामले कोर्ट ने अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है.
व्यास ने बताया कि कोर्ट ने जैसलमेर पुलिस ने एक परिवार के लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके फोटो खिंचवाए थे, जो सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित हुए थे. उनको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. न्यायाधीश फरजंद अली ने सुनवाई करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन माना है. जैसलमेर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति की तस्वीरें या उससे जुड़ी सामग्री किसी भी ऑनलाइन मंच पर अपलोड की गई हैं, तो उन्हें तुरंत हटवाया जाए. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 को होगी.
जैसलमेर के याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रजाक हैदर ने बताया कि जैसलमेर जिले में कई मामलों में बैठाकर उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और उन्हें सोशल मीडिया व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित किया जाता है. इनमें महिलाएं और अविवाहित युवतियां भी शामिल हैं, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जबकि अभी तक किसी भी मामले में अदालत ने इन्हें दोषी सिद्ध नहीं किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति दोषी सिद्ध होने तक आरोपी ही माना जाता है और गिरफ्तारी के साथ उसकी गरिमा समाप्त नहीं हो जाती.
अधिवक्ता की फोटो हटाने के भी निर्देश : सुनवाई के दौरान न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने जोधपुर के उदयमंदिर थाना क्षेत्र के एक मामले का भी संज्ञान लिया. इसमें अधिवक्ता मोहन सिंह रतनू को गिरफ्तार कर थाने के सामने बैठाकर उसकी तस्वीरें वायरल किए जाने का आरोप है. कोर्ट ने जोधपुर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि अधिवक्ता की सभी तस्वीरें 24 घंटे के भीतर हर प्लेटफॉर्म से हटाई जाएं और इसकी अनुपालना रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश की जाए.
भविष्य के लिए भी दिए निर्देश : कोर्ट ने साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए पुलिस आयुक्तालय स्तर पर प्रभावी और संस्थागत सुरक्षा उपाय करने और उनका विवरण अदालत को देने के आदेश भी दिए गए हैं. मामले में अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है. पीठ ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी को नोटिस स्वीकार कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के साथ यह बताने को कहा गया है कि याचिका में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं.