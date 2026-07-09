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कोर्ट की खबरें : आपराधिक मामला लंबित रहने तक नहीं मिल सकती पदोन्नति, पेंशन परिलाभ रोकने पर सरकार-हाईकोर्ट प्रशासन पर हर्जाना

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुडे मामले में स्पष्ट किया है कि केवल निलंबन खत्म होने के आधार पर किसी कर्मचारी का पदोन्नति का सीलबंद कवर नहीं खोला जा सकता. यदि कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट के बाद क्रिमिनल केस लंबित है, तो उसे पदोन्नति का लाभ भी नहीं दिया जा सकता. यदि ऐसा होने लगा तो इससे विभागीय कामकाज में अव्यवस्था फैल सकती है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिया. खंडपीठ ने कहा कि विभागीय जांच और आपराधिक केस दोनों अलग-अलग हैं और दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते. हालांकि, इस मामले में कर्मचारी बाद में आपराधिक केस से बरी हो चुका है और सरकार उसका सीलबंद कवर पहले ही खोल चुकी थी. इसलिए अदालत ने उसे मिली राहत बरकरार रखी है. खंडपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के 28 मार्च 2025 के निर्णय के उस हिस्से को कानून के मुताबिक सही नहीं माना, जिसमें कहा था कि निलंबन खत्म होने के बाद, भले ही कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक केस लंबित हो, उसका सीलबंद कवर खोलकर पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है. इस मामले में राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को अपील के जरिए खंडपीठ में चुनौती दी थी. पढ़ें : कोर्ट की खबरें : जल जीवन मिशन के एसीबी केस में महेश जोशी और बडाया को जमानत नहीं, अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि यह मामला सरकारी कर्मचारी डॉ. अनिल कुमार पालीवाल की पदोन्नति से जुडा हुआ है. पालीवाल ने निलंबन खत्म होने के बाद पदोन्नति नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी याचिका पर एकलपीठ ने पालीवाल के पक्ष में फैसला दिया था. एकलपीठ के आदेश को राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी.