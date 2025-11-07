RPSC के तत्कालीन चेयरमैन श्रोत्रिय की अपील पर राज्य सरकार व आरपीएससी को नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट ने संजय श्रोत्रिय की अपील पर मांगा जवाब, 24 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई.
Published : November 7, 2025 at 7:59 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 859 पदों की एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की अपील पर राज्य सरकार, आरपीएससी व मूल याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं मामले को चयनित अभ्यर्थी विक्रम सिंह की अपील के साथ संलग्न करते हुए 24 नवंबर को इसकी सुनवाई तय की है.
एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की अपील पर गुरुवार को दिया. इस अपील में एकलपीठ के 28 अगस्त वाले आदेश को चुनौती दी है. अपील में कहा कि एकलपीठ ने उनका पक्ष जाने बिना ही उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
प्रार्थियों ने उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया है, एसओजी ने भी चार्जशीट में उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं पाए हैं. उनके खिलाफ चार्जाशीट पेश नहीं की है और एकलपीठ ने बिना कोई ठोस सबूत व उन्हें सुने बिना आदेश दिया और टिप्पणी की. ऐसा करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ व प्राकृतिक न्याय के सिद्दांतों का उल्लंघन है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर 24 सितंबर के आदेश से हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराने की छूट दी थी. साथ ही खंडपीठ को कहा था कि वह मामले में दायर अपीलों का निपटारा तीन महीने में करे.