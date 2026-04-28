हाईकोर्ट में दो मामलेः सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्तियां नहीं देने पर मांगा जवाब, नाबालिग को पेश करने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती- 2012 व 2018 व नाबालिग के अपहरण से जुड़े मामले में सुनवाई की.
Published : April 28, 2026 at 8:41 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती- 2012 व 2018 में कुछ निकायों को छोड़कर अन्य जगहों पर नियुक्ति नहीं देने से जुडे़ मामले में राज्य सरकार व अन्य से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश इंदरराज निदानिया व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2012 की भर्ती रद्द करने का आदेश 11 अगस्त, 2014 को वापस लेते हुए राजाखेडा, धौलपुर, कोटा, राजसमंद, टोंक व चूरू में नियुक्ति दे दी और अलवर में भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. ऐसे में जयपुर नगर निगम सहित अन्य निकायों में नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है?. याचिका में बताया गया कि प्रदेश में करीब 23,820 सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं. इसमें राजधानी जयपुर में चार हजार से अधिक पद खाली चल रहे हैं. इसके चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है.
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गत करीब 14 साल से वाल्मीकि समाज के आवेदकों को विभिन्न कमेटियों के निर्णयों का हवाला देकर उलझा रखा है. याचिका में कहा गया कि वाल्मीकि समाज की ओर से हड़ताल किए जाने पर साल 2024 में इन्हें जल्दी नियुक्ति देने का समझौता हुआ था, लेकिन बाद में मनमाने ढंग से भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई और अंतत: उसे वापस ले लिया गया. याचिका में गुहार की गई है कि खाली चल रहे पदों पर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
दो सप्ताह में पेश करो नाबालिग कोः राजस्थान हाईकोर्ट ने चौथ का बरवाड़ा थाना इलाके से दो माह पूर्व अपहृत हुई नाबालिग को दो सप्ताह में बरामद कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि यदि पीड़िता बरामद नहीं होती है तो सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक हलफनामा पेश कर पुलिस की विफलता के कारणों की जानकारी दें. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश कुंज बिहारी मीणा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान स्थानीय थानाधिकारी अदालत में हाजिर हुए. वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पुलिस को पीड़िता की मौजूदगी को लेकर कुछ सुराग मिला है. ऐसे में उसे बरामद करने के लिए समय दिया जाए. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पीड़िता को पेश नहीं करने पर एसपी को हलफनामा देने को कहा है. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी गत 8 फरवरी से गायब है. गांव के ही एक युवक के खिलाफ उसने स्थानीय थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज कराया हुआ है. इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है. उसे आशंका है कि पीड़िता के साथ गलत घटना हो सकती है.