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हाईकोर्ट ने कहा- RTI से पत्नी की निजी जानकारी लेना मानसिक क्रूरता, पति की अपील खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ( File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की मेडिकल स्थिति, वेतन और निजी जानकारी जुटाने के लिए बार-बार आरटीआई आवेदन करने को मानसिक क्रूरता माना है. अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैमिली कोर्ट से पारित तलाक की डिक्री बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सहकर्मियों से अनुचित संबंध होने के निराधार आरोप लगाने, पत्नी का एटीएम कार्ड अपने पास रखकर उसका वेतन निकालने और गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल नहीं करने को भी क्रूरता माना.