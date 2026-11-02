हाईकोर्ट ने कहा- RTI से पत्नी की निजी जानकारी लेना मानसिक क्रूरता, पति की अपील खारिज
अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैमिली कोर्ट से पारित तलाक की डिक्री बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी.
Published : November 2, 2026 at 12:05 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की मेडिकल स्थिति, वेतन और निजी जानकारी जुटाने के लिए बार-बार आरटीआई आवेदन करने को मानसिक क्रूरता माना है. अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैमिली कोर्ट से पारित तलाक की डिक्री बरकरार रखते हुए पति की अपील खारिज कर दी. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सहकर्मियों से अनुचित संबंध होने के निराधार आरोप लगाने, पत्नी का एटीएम कार्ड अपने पास रखकर उसका वेतन निकालने और गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल नहीं करने को भी क्रूरता माना.
जेबीवीएनएल में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत महिला ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी. उसने आरोप लगाया कि पति उसके साथ मारपीट करता था और सहकर्मियों से संबंध होने के निराधार आरोप लगाता था. एडवोकेट शोभित झाझरिया ने बताया कि पति ने उसका एटीएम कार्ड भी अपने पास रख लिया था और उससे पूरा वेतन निकाल लेता था. इतना ही नहीं, उसने विभाग में आरटीआई आवेदन लगाकर पत्नी की निजी जानकारियां भी जुटाईं. महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसके कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र देकर मेडिकल कंडीशन, वेतन सहित अन्य निजी जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया.
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पति के ऐसे करने का उद्देश्य उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और विभाग में उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाना था. महिला के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान उसे पर्याप्त भोजन और उचित देखभाल भी नहीं मिली. पति ने उसे दोनों बेटियों सहित 4 नवंबर 2018 को घर से भी बाहर निकाल दिया. फैमिली कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की थी. पति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि दंपती 2018 से अलग रह रहे हैं और उनके फिर से साथ रहने की वास्तविक संभावना नहीं है. ऐसे में फैमिली कोर्ट का तलाक देने का फैसला उचित है.