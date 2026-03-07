कोर्ट के बड़े फैसले: आपराधिक मामलों की मेडिकल रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के निर्देश, हेलीकॉप्टर कंपनी पर उपभोक्ता आयोग का हर्जाना
हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट खतरनाक हो सकती है, जीवन के लिए घातक हो सकती हैं, जैसे अनुमानित और सशर्त भाषा से बचना चाहिए.
Published : March 7, 2026 at 10:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में मेडिकल ज्यूरिस्ट की ओर से दी जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट खतरनाक हो सकती है या जीवन के लिए घातक हो सकती हैं, जैसे अनुमानित और सशर्त भाषा से बचना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह विभाग को भेजते हुए कहा है कि आपराधिक मामलों में दी जाने वाली मेडिको-लीगल के स्पष्ट, पूर्ण और चिकित्सीय तथ्यों से पूर्ण होने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश गौतम की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत याचिका में अधिवक्ता स्वप्निल सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ करौली के महावीरजी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. एफआईआर के अनुसार उसने अमर सिंह के सिर पर फावड़े से चोट पहुंचाई. वहीं, पीडित व अन्य गवाहों ने अपने बयानों में लाठी से चोट लगना बताया. वहीं मेडिको-लीगल रिपोर्ट में माना गया कि चोट गंभीर किस्म की है और समय पर चिकित्सा उपचार नहीं मिलने पर मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
याचिका में कहा गया कि यह रिपोर्ट अस्पष्ट है, क्योंकि किसी भी चोट को समय पर उपचार नहीं मिले तो वह मौत का कारण बन सकती है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट को प्राणघातक बताया गया है. ऐसे में जमानत याचिका को खारिज किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने को कहा है.
वहीं, एक दसरे मामले में चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी और पूरे समय सेवा मुहैया नहीं कराना सेवा प्रदाता कंपनी को भारी पड़ गया. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने इसे सेवा में कमी मानते हुए सेवा प्रदाता कंपनी प्राइमो एविएशन ऑक्जीलरी सर्विस व कंपनी के एमडी कृष्णकांत नायक पर 21 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं, विपक्षी को निर्देश दिया है कि वह परिवादी को 1,95,880 रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित दे.
आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश राधेश्याम मीणा के परिवाद पर दिया. आयोग ने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी ने परिवादी को 3 घंटे की सेवा देना तय किया था. इसके लिए उससे 7,83,520 रुपये की राशि एनईएफटी के जरिए वसूली की थी, लेकिन कंपनी ने उसे 45 मिनट कम सेवा दी है, जिसकी राशि 1,95,880 रुपए होती है. कंपनी यह साबित नहीं कर पाई है कि उसने सेवा में कमी की है. ऐसे में विपक्षी कंपनी से कम सेवा देने की राशि परिवादी को वापस ब्याज सहित दिलवाया जाना सही होगा.
