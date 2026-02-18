ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः पेश करो अतिक्रमण हटाने की पालना रिपोर्ट, कब तक खाली करेंगे सामुदायिक केंद्र

ऐसे में आवासन मंडल के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आवासन आयुक्त को तलब किया है. अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने गत 12 मार्च को एक आदेश जारी कर सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर बसी करीब 87 कॉलोनियों को नियमित करने को कहा था. इसके खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने गत 20 अगस्त को सुनवाई करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जे को नियमित करने पर सवाल करते हुए 12 मार्च के आदेश पर रोक लगाकर अतिक्रमण हटाने को कहा था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 20 अगस्त को आवासन मंडल की जमीन पर बसी 87 कॉलोनियों को हटाकर अतिक्रमण के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बावजूद छह माह बीतने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया मौके पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की जमीन पर बसी कॉलोनियों और अतिक्रमण के मामले में आदेश की पालना रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं होने पर अदालत ने आवासन आयुक्त को पेश होकर जवाब देने को कहा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

कब तक खाली करेंगे सामुदायिक केंद्रः राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केन्द्र में जेडीए का जोन ऑफिस खोलने से जुडे़ मामले में कहा है कि किसी अधिकारी या प्राधिकरण को सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को 16 मार्च तक बताने को कहा है कि सामुदायिक केंद्र को खाली कर ऑफिस को कब तक दूसरी सरकारी भवन या किराए की बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया जाएगा. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि किसी भी कॉलोनी में स्थापित सामुदायिक केंद्र जनता के उपयोग के लिए है और यहां कार्यालय स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. ऐसे में जेडीए को अपना कार्यालय यहां से शिफ्ट करना चाहिए, ताकि आम जनता सामुदायिक केन्द्र का उपयोग करें.

पढ़ेंः सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर अतिक्रमण का मामला: हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि पृथ्वीराज नगर का जोनल ऑफिस पहले मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड की इमारत में चल रहा था. इस इमारत को अस्पताल के लिए जून, 2024 में खाली करने का निर्देश दिया गया था. ऐसे में इसे पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था. जेडीए की वेस्टवे हाइट्स आवासीय योजना में इस ऑफिस के भवन के निर्माण के लिए टेंडर स्वीकृत हो चुका है. ऐसे में कार्यालय शिफ्ट करने में कम से कम दो साल का समय लगेगा. इसके अलावा सामुदायिक केन्द्र का लोग उपयोग काफी कम कर रहे हैं. इस पर अदालत ने जेडीए को 16 मार्च तक भवन खाली करने की तारीख बताने को कहा है. जनहित याचिका में सामुदायिक केन्द्र में जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती दी गई है.