आर्थिक अपराध और जघन्य अपराधों के आरोपियों को लेकर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

जयपुर: अदालतों के अलग-अलग दृष्टिकोण पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि लार्जर बेंच तय करें कि क्या आर्थिक अपराध और हत्या, दुष्कर्म, दहेज हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को आरोपी के अधिकार के रूप में जमानती वारंट में बदला जा सकता है या नहीं. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश निर्मल कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार भारी भरकम राशि खर्च करती है. इसमें संदेह नहीं की देश ने प्रगति की है, लेकिन विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित धन का एक बडा हिस्सा सफेदपोश अपराधियों ने अवैध गतिविधियों में शामिल होकर हथिया लिया है. मामले में आरोपी को इस सिर्फ इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती कि मामले में अपराध के लिए पांच साल की सजा है. अदालत ने कहा कि देश का आम आदमी विकास के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी सहित सभी प्रकार के करों का भुगतान कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता जैसे लोग फर्जी फर्म बनाकर देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं और सरकारी खजाने को 10.65 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान पहुंचा रहे हैं.

