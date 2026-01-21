राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने नाता विवाह को माना वैध, विभाग को पेंशन जारी करने के निर्देश
अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृतक सरकारी कर्मचारी की नाता विवाह से हुई पत्नी भी फैमली पेंशन की हकदार है.
Published : January 21, 2026 at 7:29 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई महिला वैधानिक रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा है, भली ही वह उसका विवाह नाता प्रथा से हुआ हो तो भी वह फैमिली पेंशन की हकदार है. अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि समुदाय की परंपरा से विवाह हुआ है तो उसे वैध माना जा सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पति ने किसी महिला को पत्नी के रुप में स्वीकार किया है और विवाह रीति-रिवाजों से हुआ है तो सर्विस रिकॉर्ड में नाम नहीं होने के आधार पर उसे फैमली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने माना की सेवा नियमों के तहत यदि कोई महिला मृतक कर्मचारी की विधिक रूप से पत्नी है तो केवल नामांकन नहीं होने के आधार पर उसे फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन अदा करने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राम प्यारी सुमन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रोहित कुमार ने कहा कि पूरण लाल सैनी का पटवारी पद से रिटायर होने के बाद दिसंबर 2020 में निधन हो गया था. पहली पत्नी के निधन के बाद पूरण लाल ने याचिकाकर्ता से नाता प्रथा से विवाह किया था. परिणाम स्वरूप उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया था. वहीं वैवाहिक विवाद के कारण फैमिली कोर्ट ने उसे भरण पोषण भी दिलाया था. इस दौरान पूरण लाल ने कोर्ट में याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी भी स्वीकार किया था. ऐसे में उसे फैमिली पेंशन दिलाई जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से वीडी गठाला ने कहा कि मृत कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम पारिवारिक सदस्य के रूप में दर्ज नहीं है. उसने स्वयं को नाता-पत्नी बताया है, जिसे विधिवत विवाह नहीं माना जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन देने को कहा है.