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हाईकोर्ट की व्यवस्था: मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी के खिलाफ नहीं चला सकते ट्रायल....जनगणना में लगे लेक्चरर का रिलीव ऑर्डर रद्द

याचिका में अधिवक्ता एनके शर्मा ने बताया कि धौलपुर के कोलारी थाने में पूरण सिंह के खिलाफ साल 1994 में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद फरार हो गया और पुलिस ने उसकी अनुपस्थिति में आरोप पत्र पेश कर दिया. तीस साल बाद पुलिस ने उसे जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया. तब तक आरोपी पूरी तरह स्वस्थ था. इस दौरान आरोपी के बेटे ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उसके पिता डिमेंशिया से पीड़ित हैं. उन्हें ट्रायल की समझ नहीं है. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे रिहा कर दिया व हर छह माह में उसका मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करने के आदेश दिए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोई आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अदालती कार्रवाई में बचाव करने की समझ नहीं है, तब तक उसके खिलाफ अदालत में ट्रायल नहीं चलाई जा सकती. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपी को रिहा कर उसकी अभिरक्षा बेटे को सौंपने के निचली अदालत के आदेश को सही माना है. अदालत ने धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को कहा कि आरोपी का हर साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एसएमएस में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाए. भविष्य में मेडिकल बोर्ड उसके मानसिक स्वस्थ होने की रिपोर्ट देता है तो निचली अदालत मुकदमे की कार्रवाई वापस शुरू कर सकती है. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश मृतक के परिजन सोनू राम की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. उधर, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जनगणना कार्य में लगे स्कूल व्याख्याता को तबादले के बाद वर्तमान स्कूल से रिलीव करने का आदेश रद्द कर दिया.

डिमेंशिया से पीड़ित माना: इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि ऐसा प्रार्थना पत्र ट्रायल शुरू होने के बाद ही दायर हो सकता था, जबकि अभी तक प्रकरण में आरोप तय होकर ट्रायल आरंभ नहीं हुई है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालती आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में माना कि आरोपी डिमेंशिया से पीड़ित है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए मामले में दिशानिर्देश दिए.

लेक्चरर का कार्यमुक्ति आदेश निरस्त: इधर, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने जनगणना कार्य में लगे स्कूल व्याख्याता का तबादला करने के बाद उसे वर्तमान स्कूल से कार्यमुक्त करने का आदेश रद्द कर दिया. अधिकरण की पीठासीन अधिकारी पूनम दरगन और प्रकाश चन्द्र शर्मा ने यह आदेश शैलेन्द्र कुमार सैनी व अन्य की अपील पर दिए. अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी नवलगढ़ की स्कूल में इतिहास का व्याख्याता है. वह स्थानीय तहसीलदार के 11 अप्रैल के आदेश से जनगणना-2027 के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था. गत 13 मार्च को कलेक्टर ने उसे पंचायती राज चुनाव के लिए ब्लॉक लेवल पर मास्टर ट्रेनर बनाया था. अपील में कहा कि गत 10 जनवरी को उसका नवलगढ़ से चूरू जिले की एक स्कूल में तबादला किया गया. वहीं गत 4 मई को स्कूल प्रिंसिपल ने नई जगह पर कार्य ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि गत 11 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव ने आदेश जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जनगणना में तैनात किसी भी कर्मचारी का 31 मार्च 2027 से पूर्व तबादला नहीं किया जाए. इसके अलावा स्थानीय कलेक्टर ने गत 28 अप्रैल को आदेश दिए कि सुपरवाइजर के नियुक्ति आदेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, क्योंकि उनका डाटा सीएमएमएस पोर्टल पर फ्रीज हो चुका है. इसके बावजूद अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने गत 4 मई के कार्यमुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया.

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