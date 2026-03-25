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हाईकोर्ट के बड़े फैसले: मृतक पर धारा 308 लगाना गलत, गोल्फ क्लब निर्माण पर यथास्थिति बरकरार

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण मामलों में अहम आदेश दिए हैं. एक मामले में मृत व्यक्ति के अंग निकालने के आरोप में निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 308 के तहत लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया. वहीं, दूसरे मामले में हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति को बरकरार रखा.

मृत व्यक्ति को मारने का प्रयास असंभव, प्रसंज्ञान आदेश रद्द: पहले मामले में जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने प्रहलाद गुप्ता व अन्य की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई को गलत ठहराया. अदालत ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि निचली अदालत ने मौत के बाद अंग निकालने को मौत का प्रयास मानते हुए प्रसंज्ञान लिया.

शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसके भाई की प्राकृतिक मौत हुई और उसके बाद अंग निकाले गए, जबकि धारा 308 केवल जीवित व्यक्ति के मामले में लागू होती है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अंग निकालना अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत अपराध है, लेकिन इसकी शिकायत उचित प्राधिकारी ही कर सकता है. प्रकरण में किसी प्राधिकारी ने शिकायत नहीं दी और न ही अंग निकालने का प्रमाण मिला.

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याचिका में अधिवक्ता आरके अग्रवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता की संस्था दिव्यांग और निराश्रित लोगों को आवास मुहैया कराती है. 12 जून, 2017 को सड़क पर मिले बीमार सीताराम की संस्था में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार किया गया. शिकायतकर्ता ने स्वयं को मृतक का भाई बताते हुए एसीजेएम कोर्ट, बस्सी में परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि सीताराम स्वस्थ था और मौत के बाद उसके अंग निकालकर बेच दिए गए. परिवाद पर निचली अदालत ने धारा 201, 308 और 120-बी के तहत प्रसंज्ञान ले लिया था. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत के आदेश और कार्रवाई को रद्द कर दिया.