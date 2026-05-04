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राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: ट्रिब्यूनल के आदेश में हेराफेरी मामले में DOP सचिव को जांच के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के आदेश में हेराफेरी से जुड़े मामले में डीओपी सचिव को जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने सचिव को कहा है कि वह मामले की जांच के साथ ही अधिकरण के रजिस्ट्रार की ओर से हाईकोर्ट में पेश शपथ पत्र की भी जांच करें. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश श्रवण लाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने चेताया है कि यदि रजिस्ट्रार का आचरण कोर्ट को दी गई सूचना के विपरीत पाया जाता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार ने आदेश में हेराफेरी के लिए एक क्लर्क को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन जिस क्लर्क की गलती बताई गई है, उसका नाम तक शपथ पत्र में नहीं है. ऐसे में यह जवाब संतोषजनक प्रतीत नहीं होता.