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राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: ट्रिब्यूनल के आदेश में हेराफेरी मामले में DOP सचिव को जांच के निर्देश

आदेश में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के शपथ पत्र पर सवाल उठाए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:24 AM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के आदेश में हेराफेरी से जुड़े मामले में डीओपी सचिव को जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने सचिव को कहा है कि वह मामले की जांच के साथ ही अधिकरण के रजिस्ट्रार की ओर से हाईकोर्ट में पेश शपथ पत्र की भी जांच करें. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश श्रवण लाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने चेताया है कि यदि रजिस्ट्रार का आचरण कोर्ट को दी गई सूचना के विपरीत पाया जाता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार ने आदेश में हेराफेरी के लिए एक क्लर्क को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन जिस क्लर्क की गलती बताई गई है, उसका नाम तक शपथ पत्र में नहीं है. ऐसे में यह जवाब संतोषजनक प्रतीत नहीं होता.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अधिवक्ता युवराज सामंत ने बताया कि पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अधिकरण की कार्यशैली को लेकर रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा था. याचिकाकर्ता को व्याख्याता पद पर पदोन्नति दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने उनकी पदोन्नति को रद्द कर दिया. जिसे अधिकरण में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने पदोन्नति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी. अधिकरण के वेबसाइट पर भी उस समय स्टे देना बताया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को मिले लिखित आदेश में 8 अगस्त, 2025 को सुनवाई बताते हुए स्टे देने से मना कर दिया था, जबकि उस दिन मामला अधिकरण में सूचीबद्ध ही नहीं हुआ था.

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