ETV Bharat / state

RJS Result : मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों का चयन, टॉप टेन में 9 महिलाएं

राजस्थान न्यायिक सेवा परिणाम में महिलाओं ने लहराया परचम. कुल 28 महिला बनीं जज.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा-2025 के तहत सिविल जज कैडर में सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी हो गया. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार साक्षात्कार के बाद तैयार की गई मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. परिणाम में महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिला है. 44 चयनित में कुल 28 महिला जज बनी हैं. टॉप-10 में सिर्फ 1 पुरुष छठे नंबर पर भारत जांगड़ा है. कुल 16 पुरुष चयनित हुए हैं. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है. वहीं, प्रज्ञा गांधी 204 अंकों के साथ दूसरे और अंबिका राठौड़ 196 अंकों के साथ तीसरे स्थान हासिल किया है.

जज बनकर दादा का सपना पूरा किया : परिणाम में जोधपुर के पीपाड़ के सिलारी गांव की रहने वाली रितिका चौधरी ने 24वीं रैंक हासिल की है. उसके पिता सुखदेव चौधरी ठेकेदार हैं. रीतिका ने पढ़ाई में हमेशा अव्वल प्रदर्शन किया है. उसकी सफलता से सभी खुश है. इसी तरह से जोधपुर की रेणु सिंगारिया ने 33वीं रैंक प्राप्त की है. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में रेणु ने कुल 155 अंक प्राप्त किए हैं. रेणु की 30 नवंबर को ही शादी हुई थी. जज बनने के लिए उसके दादाजी ने प्रोत्साहित किया किया था. जोधपुर की रहने वाले स्वाति जोशी ने छठे अटेम्प्ट में इस बार सफलता हासिल कर ली है.

पढ़ें : RJS भर्ती परीक्षा का रिजल्ट : शुभम की कामयाबी ने किया दादी के निधन का गम दूर

स्वाति ने आरजेएस में 14वीं रैंक हासिल की है. उन्होंने EWS कैटेगरी में कुल 183 अंक प्राप्त कर अंतिम चयन सूची में अपनी जगह बनाई है. स्वाति ने 2015 में एलएलबी की थी. 2016 से लगातार आरजेएस की तैयारी कर रही थी. मधुलिका अब न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आइकॉन बन गई है, क्योंकि उन्होंने लगन से यह मुकाम हासिल किया है. क्योंकि जब पहले अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर नहीं कर पाई तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और लगन ऐसी की पहला स्थान हासिल किया है.

RJS परीक्षा टॉप टेन कैंडिडेट :

  1. मधुलिका यादव
  2. प्रज्ञा गांधी
  3. अंबिका राठौड़
  4. आकांक्षा विशोक
  5. मुस्कान गर्ग
  6. भरत जांगड़ा
  7. दीक्षा राज
  8. भव्या पोखरियाल
  9. प्रकृति घाटिया
  10. साक्षी शर्मा

कटऑफ मार्क्स:

श्रेणीअंक
अनारक्षित190.5
अनारक्षित (विधवा)155.5
अनारक्षित पूर्व सैनिक131
अनुसूचित जाति146
अनुसूचित जनजातियां57.5
ओबीसी/एमबीसी-एनसीएल168
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग182
अधिक पिछड़ा वर्ग-एन. सी. एल.142
पीडब्ल्यूबीडी (एलडी)135
पीडब्ल्यूबीडी (बी एंड एलवी)141.5

TAGGED:

RJS RESULT
RJS EXAM 2025
सिविल जज कैडर में सीधी भर्ती
NINE WOMEN IN TOP TEN
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.