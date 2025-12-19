RJS Result : मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों का चयन, टॉप टेन में 9 महिलाएं
राजस्थान न्यायिक सेवा परिणाम में महिलाओं ने लहराया परचम. कुल 28 महिला बनीं जज.
Published : December 19, 2025 at 8:06 PM IST
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा-2025 के तहत सिविल जज कैडर में सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी हो गया. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार साक्षात्कार के बाद तैयार की गई मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. परिणाम में महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिला है. 44 चयनित में कुल 28 महिला जज बनी हैं. टॉप-10 में सिर्फ 1 पुरुष छठे नंबर पर भारत जांगड़ा है. कुल 16 पुरुष चयनित हुए हैं. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है. वहीं, प्रज्ञा गांधी 204 अंकों के साथ दूसरे और अंबिका राठौड़ 196 अंकों के साथ तीसरे स्थान हासिल किया है.
जज बनकर दादा का सपना पूरा किया : परिणाम में जोधपुर के पीपाड़ के सिलारी गांव की रहने वाली रितिका चौधरी ने 24वीं रैंक हासिल की है. उसके पिता सुखदेव चौधरी ठेकेदार हैं. रीतिका ने पढ़ाई में हमेशा अव्वल प्रदर्शन किया है. उसकी सफलता से सभी खुश है. इसी तरह से जोधपुर की रेणु सिंगारिया ने 33वीं रैंक प्राप्त की है. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में रेणु ने कुल 155 अंक प्राप्त किए हैं. रेणु की 30 नवंबर को ही शादी हुई थी. जज बनने के लिए उसके दादाजी ने प्रोत्साहित किया किया था. जोधपुर की रहने वाले स्वाति जोशी ने छठे अटेम्प्ट में इस बार सफलता हासिल कर ली है.
स्वाति ने आरजेएस में 14वीं रैंक हासिल की है. उन्होंने EWS कैटेगरी में कुल 183 अंक प्राप्त कर अंतिम चयन सूची में अपनी जगह बनाई है. स्वाति ने 2015 में एलएलबी की थी. 2016 से लगातार आरजेएस की तैयारी कर रही थी. मधुलिका अब न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आइकॉन बन गई है, क्योंकि उन्होंने लगन से यह मुकाम हासिल किया है. क्योंकि जब पहले अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर नहीं कर पाई तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और लगन ऐसी की पहला स्थान हासिल किया है.
RJS परीक्षा टॉप टेन कैंडिडेट :
- मधुलिका यादव
- प्रज्ञा गांधी
- अंबिका राठौड़
- आकांक्षा विशोक
- मुस्कान गर्ग
- भरत जांगड़ा
- दीक्षा राज
- भव्या पोखरियाल
- प्रकृति घाटिया
- साक्षी शर्मा
कटऑफ मार्क्स:
|श्रेणी
|अंक
|अनारक्षित
|190.5
|अनारक्षित (विधवा)
|155.5
|अनारक्षित पूर्व सैनिक
|131
|अनुसूचित जाति
|146
|अनुसूचित जनजातियां
|57.5
|ओबीसी/एमबीसी-एनसीएल
|168
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|182
|अधिक पिछड़ा वर्ग-एन. सी. एल.
|142
|पीडब्ल्यूबीडी (एलडी)
|135
|पीडब्ल्यूबीडी (बी एंड एलवी)
|141.5