RJS Result : मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों का चयन, टॉप टेन में 9 महिलाएं

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा-2025 के तहत सिविल जज कैडर में सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी हो गया. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार साक्षात्कार के बाद तैयार की गई मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. परिणाम में महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिला है. 44 चयनित में कुल 28 महिला जज बनी हैं. टॉप-10 में सिर्फ 1 पुरुष छठे नंबर पर भारत जांगड़ा है. कुल 16 पुरुष चयनित हुए हैं. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है. वहीं, प्रज्ञा गांधी 204 अंकों के साथ दूसरे और अंबिका राठौड़ 196 अंकों के साथ तीसरे स्थान हासिल किया है.

जज बनकर दादा का सपना पूरा किया : परिणाम में जोधपुर के पीपाड़ के सिलारी गांव की रहने वाली रितिका चौधरी ने 24वीं रैंक हासिल की है. उसके पिता सुखदेव चौधरी ठेकेदार हैं. रीतिका ने पढ़ाई में हमेशा अव्वल प्रदर्शन किया है. उसकी सफलता से सभी खुश है. इसी तरह से जोधपुर की रेणु सिंगारिया ने 33वीं रैंक प्राप्त की है. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में रेणु ने कुल 155 अंक प्राप्त किए हैं. रेणु की 30 नवंबर को ही शादी हुई थी. जज बनने के लिए उसके दादाजी ने प्रोत्साहित किया किया था. जोधपुर की रहने वाले स्वाति जोशी ने छठे अटेम्प्ट में इस बार सफलता हासिल कर ली है.

