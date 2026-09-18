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हाईकोर्ट का फैसला : बेटी की खातिर टूटा रिश्ता फिर जुड़ा, तलाक की डिक्री रद्द कर बहाल की शादी

कोर्ट के प्रयासों से दूर हुए मतभेद, 11 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता दोबारा बहाल.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 7:12 AM IST

3 Min Read
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जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक रिश्तों और मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए एक मिसाल पेश की है. अदालत ने हनुमानगढ़ के एक दंपती की तलाक की पुरानी डिक्री को पूरी तरह खारिज करते हुए उनके वैवाहिक रिश्ते को दोबारा बहाल कर दिया. कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब दो पक्ष अपने पुराने गिले-शिकवे भुलाकर फिर से घर बसाना चाहते हों, तो कानून को उनके मिलन की राह आसान बनानी चाहिए.

न्यायाधीश उमाशंकर व्यास और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने हनुमानगढ़ निवासी महिला की अपील पर आदेश सुनाया. मामले में फैमिली कोर्ट, हनुमानगढ़ ने 30 नवंबर 2024 को पति अमित की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत दायर तलाक याचिका स्वीकार करते हुए 23 अक्टूबर 2015 को हुए विवाह को समाप्त कर दिया था. अपील की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित हुए. मामले को 29 जनवरी 2026 को मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था, लेकिन वहां समझौता नहीं हो सका. बाद में हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान आपसी बातचीत और कोर्ट के प्रयासों से पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया. दोनों ने स्वेच्छा से अपने मतभेद खत्म कर फिर से साथ रहने की इच्छा जताई.

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बच्ची के भविष्य के लिए माना महत्वपूर्ण : ​पीठ ने अपने आदेश में दंपती की मासूम बेटी के भविष्य पर खास जोर दिया. कोर्ट ने माना कि बच्चे के समग्र विकास के लिए माता-पिता दोनों का साया, प्यार और भावनात्मक सुरक्षा सबसे जरूरी है. अदालत ने रेखांकित किया कि पारिवारिक मुकदमों को महज कानूनी धाराओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इनके साथ मानवीय संवेदनाएं और पूरे परिवार का ताना-बाना जुड़ा होता है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति-पत्नी खुद आगे बढ़कर परिवार को फिर से संवारने का मन बना चुके हैं, तो पुराने झगड़ों को खींचने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. अदालत ने 30 नवंबर 2024 के तलाक आदेश को निरस्त करते हुए व्यवस्था दी कि उनका विवाह अब उसी तरह मान्य रहेगा, मानो तलाक का आदेश कभी बीच में आया ही न हो.

बाद की परिस्थितियों को कोर्ट ने माना महत्वपूर्ण : हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि तलाक के बाद परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त कर परिवार को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसलिए इस बाद के घटनाक्रम को अपीलीय अधिकार क्षेत्र में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी स्वयं अपने विवाद को समाप्त कर चुके हैं और साथ रहने को तैयार हैं, तो केवल पुराने विवाद का फैसला करने के लिए मुकदमे को जारी रखना बहुत उपयोगी नहीं होगा.

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