आरजेएस पेपर लीक मामले में पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष हबीब खान गौरान को हाईकोर्ट से राहत, एसओजी की कार्रवाई पर रोक
हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: अगली सुनवाई से पहले पेश करें एफएसएल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज
Published : November 28, 2026 at 9:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस मुख्य परीक्षा-2011 के पेपर की गोपनीयता भंग होने से जुड़े मामले में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हबीब खान गौरान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एसओजी में 2014 में दर्ज केस में आगामी आदेश तक अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है.साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी तारीख से पहले एफएसएल रिपोर्ट के साथ ही सीसीटीवी से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश करे.जस्टिस वीके भारवानी ने यह अंतरिम आदेश हबीब खान गौरान की याचिका पर दिए.
12 साल बाद भी पेश नहीं हुई एफएसएल रिपोर्ट: प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रिनेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के 24 नवंबर 2014 के आदेश और 6 जनवरी 2015 के आदेश के बाद भी अनुसंधान अधिकारी ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज से संबंधित दस्तावेज व एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं की है. ऐसे में करीब 12 साल बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं. अदालत ने प्रार्थी पक्ष की दलील सुनकर एसओजी मामले में आगामी पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
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बेटी के परीक्षा में शामिल होने के बाद भी प्रिंटिंग प्रेस जाने का आरोप: मामले के अनुसार आरजेएस-2011 की मुख्य परीक्षा मार्च 2013 में हुई थी. इस परीक्षा में हबीब खान गौरान की बेटी भी बतौर अभ्यर्थी शामिल हुई थी. एसओजी का आरोप है कि इस मामले में गौरान पर खुद को परीक्षा से अलग रखने के बावजूद भी वे अहमदाबाद की उस प्रिंटिंग प्रेस में गए थे जहां आरजेएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र छप रहे थे. जिस पर एसओजी ने 2 अक्टूबर 2014 को गौरान के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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