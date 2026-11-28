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आरजेएस पेपर लीक मामले में पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष हबीब खान गौरान को हाईकोर्ट से राहत, एसओजी की कार्रवाई पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस मुख्य परीक्षा-2011 के पेपर की गोपनीयता भंग होने से जुड़े मामले में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हबीब खान गौरान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एसओजी में 2014 में दर्ज केस में आगामी आदेश तक अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है.साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी तारीख से पहले एफएसएल रिपोर्ट के साथ ही सीसीटीवी से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश करे.जस्टिस वीके भारवानी ने यह अंतरिम आदेश हबीब खान गौरान की याचिका पर दिए.