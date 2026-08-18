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30 करोड़ की फिल्म धोखाधड़ी केस में डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी की याचिका खारिज, श्वेतांबरी पर चलेगा क्रिमिनल केस

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माण के नाम पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के चर्चित मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है. न्यायाधीश फरजंद अली की अदालत ने बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पहले से पारित अंतिम आदेश में मूलभूत संशोधन नहीं किया जा सकता. इस फैसले के बाद श्वेतांबरी और विक्रम भट्ट के खिलाफ आपराधिक मामला ही चलेगा. मामले में याचिकाकर्ता ने 19 मार्च 2026 को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में संशोधन की मांग की थी. उनका तर्क था कि पक्षकारों के बीच हुआ लेन-देन मूल रूप से दीवानी प्रकृति का था, इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहनी चाहिए. अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया.

हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले ही रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उठ चुका है और उस पर विचार के बाद 19 मार्च का अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है. न्यायालय ने कहा कि एक बार आपराधिक अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिए जाने के बाद वह सामान्य तौर पर उसी आदेश के गुण-दोष की समीक्षा या उसमें बदलाव नहीं कर सकती. अंतिम आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश कानून में निर्धारित सीमित परिस्थितियों तक ही है, जैसे लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करना. आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 403 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि हस्ताक्षरित निर्णय को सामान्य तौर पर बदला या उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय कानून में अनुमत सीमित परिस्थितियों के.

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