कोर्ट की खबरें : स्थानांतरण पर हस्तक्षेप से इनकार, वेतन वसूली पर सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के प्रवर्तन एवं निरोधक बल के गठन से जुड़े राज्य सरकार के आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.
Published : June 11, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को सेवा मामलों से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिए. एक मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा है और विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है. वहीं, दूसरे मामले में ग्राम विकास अधिकारी से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर रोक लगाते हुए प्रमुख पंचायती राज सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं रखता. जस्टिस उमा शंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि जब तक स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण या किसी वैधानिक नियम के उल्लंघन में जारी नहीं किया गया हो, तब तक अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. ट्रांसफर नीति केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश है, वैधानिक नियम नहीं.
याचिकाकर्ता छत्रपाल सिंह जयपुर कार्यालय में स्टोर एलडीसी के पद पर कार्यरत थे. विभाग ने 3 फरवरी 2025 को उनका तबादला जयपुर से मुंबई मुख्यालय कर दिया. याचिका में कहा गया कि 2011 की ट्रांसफर नीति के अनुसार 'लॉन्गेस्ट स्टे और चॉइस स्टेशन' का पालन नहीं किया गया. जयपुर में उनसे अधिक समय से कार्यरत कई कर्मचारी मौजूद थे, फिर भी केवल उन्हें ही स्थानांतरित किया गया. आरोप था कि बोनस भुगतान से संबंधित शिकायत रक्षा मंत्री को ई-मेल करने और आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के कारण कार्रवाई हुई. विभाग ने कहा कि मुंबई मुख्यालय की सचिवालय शाखा में कर्मचारियों की कमी थी और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तबादला जरूरी था. सभी सीएसडी कर्मचारी अखिल भारतीय सेवा दायित्व के अंतर्गत आते हैं और नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता ने इस शर्त को स्वीकार किया था. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी.
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ग्राम विकास अधिकारी से वेतन वसूली पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब: हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे कर्मचारी को दिए गए वेतनमान और ग्रेड पे की वसूली करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश नागर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता को कोटा जिले की सुल्तानपुरा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देते हुए 3600 रुपए ग्रेड पे दी गई थी.
कुछ सालों बाद नवंबर 2020 में आदेश जारी कर इसे घटाकर 2400 रुपए कर दिया गया. मार्च 2021 में राज्य सरकार ने इस अवधि में अधिक दिए गए करीब चार लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी. याचिकाकर्ता ने राशि जमा नहीं कराई तो अक्टूबर 2021 में रिटायर होने पर उसकी पेंशन व अन्य परिलाभ रोक लिए गए. याचिका में कहा गया कि पंचायती राज विभाग के साल 2016 के परिपत्र के अनुसार यदि चयनित वेतनमान गलत भी दिया गया है तो अधिक राशि की वसूली कर्मचारी से नहीं की जा सकती. रिकवरी आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला. याचिकाकर्ता ने कोई गलत तथ्य पेश कर अधिक वेतन नहीं लिया है. एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.
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आबकारी बल के आदेशों की क्रियान्विती पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के पुनर्गठन और आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के गठन से जुड़े राज्य सरकार के गत एक जून के आदेशों की क्रियान्विति पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है. वहीं, राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है. अवकाशकालीन जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह निर्देश राजस्थान आबाकारी सेवा संघ की याचिका पर दिया.
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यदि नए सेवा नियम बनाए बिना नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती है तो इससे उन कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जो मौजूदा नियमों के तहत पदों पर कार्यरत हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में वरिष्ठता, पदोन्नति और भर्ती से जुड़े कई जटिल विवाद पैदा हो सकते हैं. इससे न केवल कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे बल्कि विभाग में अनावश्यक कानूनी विवाद भी बढ़ सकते हैं.