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कोर्ट की खबरें : स्थानांतरण पर हस्तक्षेप से इनकार, वेतन वसूली पर सरकार से मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को सेवा मामलों से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिए. एक मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा है और विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है. वहीं, दूसरे मामले में ग्राम विकास अधिकारी से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर रोक लगाते हुए प्रमुख पंचायती राज सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण सरकारी सेवा का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं रखता. जस्टिस उमा शंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि जब तक स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण या किसी वैधानिक नियम के उल्लंघन में जारी नहीं किया गया हो, तब तक अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. ट्रांसफर नीति केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश है, वैधानिक नियम नहीं.

याचिकाकर्ता छत्रपाल सिंह जयपुर कार्यालय में स्टोर एलडीसी के पद पर कार्यरत थे. विभाग ने 3 फरवरी 2025 को उनका तबादला जयपुर से मुंबई मुख्यालय कर दिया. याचिका में कहा गया कि 2011 की ट्रांसफर नीति के अनुसार 'लॉन्गेस्ट स्टे और चॉइस स्टेशन' का पालन नहीं किया गया. जयपुर में उनसे अधिक समय से कार्यरत कई कर्मचारी मौजूद थे, फिर भी केवल उन्हें ही स्थानांतरित किया गया. आरोप था कि बोनस भुगतान से संबंधित शिकायत रक्षा मंत्री को ई-मेल करने और आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के कारण कार्रवाई हुई. विभाग ने कहा कि मुंबई मुख्यालय की सचिवालय शाखा में कर्मचारियों की कमी थी और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तबादला जरूरी था. सभी सीएसडी कर्मचारी अखिल भारतीय सेवा दायित्व के अंतर्गत आते हैं और नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता ने इस शर्त को स्वीकार किया था. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी.

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ग्राम विकास अधिकारी से वेतन वसूली पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब: हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे कर्मचारी को दिए गए वेतनमान और ग्रेड पे की वसूली करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेम प्रकाश नागर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता को कोटा जिले की सुल्तानपुरा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देते हुए 3600 रुपए ग्रेड पे दी गई थी.