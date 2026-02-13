हाईकोर्ट की दो अहम खबरें: 58 साल पुराना विवाह समाप्त करने से इनकार, बार कौंसिल के कार्यकाल पर सवाल
हाईकोर्ट ने 58 साल पुराना विवाह समाप्त करने से इनकार किया, कहा सामान्य झगड़े क्रूरता नहीं; बार कौंसिल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए.
Published : February 13, 2026 at 8:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए हैं. एक फैसले में अदालत ने 78 वर्षीय पति की ओर से अपने 58 साल पुराने विवाह को समाप्त कर तलाक चाहने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य झगडे, तकरार और संपत्ति संबंधी विवाद क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है. दूसरे फैसले में हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और महाधिवक्ता से पूछा है कि बीसीआर की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित क्यों नहीं की गई है.
पहले फैसले में जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब दंपती बिना किसी गंभीर विवाद के करीब छह दशक से साथ रहे तो अब वृद्धावस्था में उनका विवाह विच्छेद करना न्यायसंगत नहीं है. विवाह केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि सामाजिक संस्था है और इसे समाप्त करने से पहले परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का गंभीरता से परीक्षण करना जरूरी है. अदालत ने कहा कि पक्षकारों के तीन शादीशुदा संतान है. यदि परिवार के भीतर कुछ समस्या उत्पन्न हुई हों तो भी उसे वृद्ध दंपती के विवाह को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता. तलाक याचिका दायर होने के बाद 12 साल बीत चुके हैं और दोनों 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं.
तलाक याचिका में कहा गया कि अपीलार्थी का 29 जून, 1967 को विवाह हुआ था. उसके रिटायर होने के बाद पत्नी ने उसके खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज करा कर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. वहीं पत्नी बड़े बेटे के प्रभाव में आकर संपती केवल उसके नाम कराना चाहती है. वहीं पत्नी की ओर से कहा गया कि पति संपत्ति को अनियंत्रित तरीके से खर्च करते हैं. ऐसे में परिवार का आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए संपत्ति का प्रबंधन का निर्णय लिया गया था. इसके अलावा पति के व्यवहार के कारण ही पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पडी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद भरतपुर फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी.
बार कौंसिल आफ राजस्थान से सवाल: दूसरे फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और महाधिवक्ता से पूछा है कि बीसीआर की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित क्यों नहीं की गई है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 17 जुलाई, 2023 को पूरा हो गया था. इससे पूर्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 15 मई को इस कार्यकाल को छह माह के लिए बढा दिया.
याचिका में कहा गया कि इस दौरान बीसीआई ने एडवोकेट्स प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम में संशोधन कर वकीलों के प्रैक्टिस प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम पूरा होने तक 26 जून, 2023 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस कार्यकाल को डेढ साल के लिए फिर से बढ़ा दिया. याचिका में कहा गया कि यह बढा हुआ कार्यकाल भी दिसंबर, 2024 में पूरा हो चुका है. ऐसे में एडवोकेट एक्ट की धारा 8ए के तहत महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी चाहिए थी. इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से बीसीआर को लीगल नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कौंसिल की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.