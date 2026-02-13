ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की दो अहम खबरें: 58 साल पुराना विवाह समाप्त करने से इनकार, बार कौंसिल के कार्यकाल पर सवाल

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए हैं. एक फैसले में अदालत ने 78 वर्षीय पति की ओर से अपने 58 साल पुराने विवाह को समाप्त कर तलाक चाहने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य झगडे, तकरार और संपत्ति संबंधी विवाद क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है. दूसरे फैसले में हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और महाधिवक्ता से पूछा है कि बीसीआर की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित क्यों नहीं की गई है.

पहले फैसले में जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब दंपती बिना किसी गंभीर विवाद के करीब छह दशक से साथ रहे तो अब वृद्धावस्था में उनका विवाह विच्छेद करना न्यायसंगत नहीं है. विवाह केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि सामाजिक संस्था है और इसे समाप्त करने से पहले परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का गंभीरता से परीक्षण करना जरूरी है. अदालत ने कहा कि पक्षकारों के तीन शादीशुदा संतान है. यदि परिवार के भीतर कुछ समस्या उत्पन्न हुई हों तो भी उसे वृद्ध दंपती के विवाह को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता. तलाक याचिका दायर होने के बाद 12 साल बीत चुके हैं और दोनों 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं.

तलाक याचिका में कहा गया कि अपीलार्थी का 29 जून, 1967 को विवाह हुआ था. उसके रिटायर होने के बाद पत्नी ने उसके खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज करा कर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. वहीं पत्नी बड़े बेटे के प्रभाव में आकर संपती केवल उसके नाम कराना चाहती है. वहीं पत्नी की ओर से कहा गया कि पति संपत्ति को अनियंत्रित तरीके से खर्च करते हैं. ऐसे में परिवार का आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए संपत्ति का प्रबंधन का निर्णय लिया गया था. इसके अलावा पति के व्यवहार के कारण ही पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पडी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद भरतपुर फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी.