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खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव: हाईकोर्ट का एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार...अपीलें खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को दोपहर दो बजे तक डाले मतों के आधार पर मतगणना के संबंध में एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने मामले में दायर अपीलें खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं लक्ष्मी कुमारी की दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.