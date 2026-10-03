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खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद चुनाव: हाईकोर्ट का एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार...अपीलें खारिज

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं लक्ष्मी कुमारी की अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई की.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 8:21 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को दोपहर दो बजे तक डाले मतों के आधार पर मतगणना के संबंध में एकलपीठ के आदेश में दखल से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने मामले में दायर अपीलें खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं लक्ष्मी कुमारी की दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.

हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक बार निर्वाचन शुरू होने के बाद उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए. निर्वाचन की परिभाषा में परिणाम घोषित होने तक की प्रक्रिया शामिल होती है. इसके अलावा एकलपीठ ने भी इस निर्वाचन की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं दिया और व्यथित पक्षकार को परिणाम के बाद चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है. ऐसे में इस संबंध में दायर अपीलों को खारिज किया जाता है.

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अदालत ने यह कहा: अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग के 22 सितंबर के आदेश की वैधता 25 सितंबर को संबंध मतदान और अपीलार्थी के कथित अपहरण संबंधी बयानों पर कुछ नहीं कहा जा रहा है. इन सभी प्रश्नों को सक्षम मंच के समक्ष उठाने को छोड़ा जा रहा है. अपील में वरिष्ठ अधिवक्ता आरके अग्रवाल एवं अन्य ने कहा, अपीलार्थी के अपहरण को लेकर दर्ज एफआईआर के चलते आरओ ने 22 सितंबर को आदेश जारी कर 25 सितंबर को मतदान कराना तय किया. वहीं इसे चुनौती देते दायर याचिका में एकलपीठ ने 21 सितंबर को डाले मतों के आधार पर ही परिणाम जारी करने के आदेश दे दिए.

अपीलें खारिज: अपील में कहा गया कि एकलपीठ के समक्ष पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अपीलार्थी लक्ष्मी कुमारी को पक्षकार नहीं बनाया गया. वहीं निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के बाद एकलपीठ को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था. इसका विरोध करते हुए एकलपीठ की याचिकाकर्ता विनीता पूनिया ने कहा कि एकलपीठ ने निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया. एकलपीठ ने सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्णता के लिए निर्धारित समय सारिणी को बनाए रखा. एकलपीठ ने चुनाव परिणाम को उचित मंच पर चुनौती देने की भी छूट दी थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपीलों को खारिज कर दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने जिले के केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के एमएलए चुन्नीलाल बैरवा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य स्तरीय जांच समिति के समक्ष लंबित अपील पर तीन महीने में फैसला करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश पूर्व एमएलए चंद्रकांता मेघवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप सिंह निर्वाण ने बताया कि याचिकाकर्ता ने एमएलए चुन्नीलाल बैरवा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाते हुए बूंदी की जिला स्तरीय छानबीन समिति से शिकायत की थी. जिला स्तरीय समिति ने उनकी शिकायत 6 मई 2024 को खारिज कर दी. इस पर याचिकाकर्ता ने 3 जून 2024 को राज्य स्तरीय जांच समिति में अपील दायर की. राज्य स्तरीय जांच समिति में उनकी अंतिम बहस 9 जुलाई 2025 को पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक उनकी अपील पर फैसला नहीं हुआ है, जबकि राज्य सरकार के 18 मार्च 2011 के परिपत्र के अनुसार, राज्य स्तरीय जांच समिति में मामला दायर होने की तारीख से दो महीने के भीतर फैसला हो जाना चाहिए. यदि दो महीने में फैसला संभव न हो, तो यह अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है. उनकी अपील पर अंतिम बहस हुए ही एक साल से ज्यादा का समय हो गया है. इसके अलावा उनकी चुनाव याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसे में जांच समिति को अपील पर जल्दी फैसला करने के निर्देश दिए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जांच समिति को तीन महीने में अपील पर फैसला सुनाने को कहा है.

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