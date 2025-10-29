दो बड़े मामले: प्रसंज्ञान आदेश रद्द करने से इनकार, झूठी खबरें चलाने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निचली अदालत मामले की सुनवाई करेगी.
Published : October 29, 2025 at 10:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में निचली अदालत की ओर से सेवायतन अस्पताल की चिकित्सक डॉ. विनय सुरैन के खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान को सही माना है. अदालत ने कहा कि मामले में कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निचली अदालत मामले की सुनवाई करेगी. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. विनय सुरैन की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने मामले में पेश एफआर को अस्वीकार कर इसे अग्रिम अनुसंधान के लिए भेजने के दौरान कोई गलती नहीं की है.
याचिका में कहा गया कि मामले में सोडाला थाना पुलिस ने दिसंबर, 2007 में एफआर पेश कर दी थी. इसके बाद शिकायतकर्ता को समय देने के बाद भी उसने प्रोटेस्ट पिटिशन दायर नहीं की. वहीं दूसरी ओर जांच अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान के लिए भेज दिया और मामले में सीआईडी सीबी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. जिस पर निचली अदालत ने प्रसंज्ञान ले लिया. ऐसे में प्रसंज्ञान आदेश को रद्द किया जाए.
इसका विरोध करते हुए परिवादी दिनेश आर मेहता की ओर से अधिवक्ता अंशुमन सक्सेना ने बताया कि परिवादी की पुत्रवधू सोनल को डिलीवरी के लिए सेवायतन अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई. याचिकाकर्ता अपने आप को स्त्री रोग विशेषज्ञ होने का दावा करती है, लेकिन वह इसकी विशेषज्ञता नहीं रखती हैं. इसके अलावा अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए भी दक्ष स्टाफ नहीं था. ऐसे में याचिकाकर्ता की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हुई थी और निचली अदालत ने मामले में प्रसंज्ञान लेकर कोई गलती नहीं की है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत याचिका को खारिज कर दिया है.
आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज: जयपुर मेट्रो-प्रथम की एडीजे कोर्ट-6 ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल व वेब पोर्टल पर झूठी व भ्रामक खबरें चलाने के आरोपी आनंद पांडे, हरीश दिवेकर व जीनेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए आरोप गंभीर हैं और केस का अनुसंधान बाकी है. ऐसे में इस स्तर पर आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते.
जमानत अर्जियों में कहा था कि उन पर लगाए आरोप झूठे व गलत हैं. पुलिस ने परिवादी से मिलीभगत कर राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें गलत तरीके से शामिल किया है. वे ना तो परिवादी को जानते हैं और ना उसके परिचित हैं. उन्होंने निष्पक्ष व तथ्यात्मक रिपोर्टिग की है और वे आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने आरोपी पक्ष की दलीलें नहीं मानकर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. तीनों आरोपियों के खिलाफ डिप्टी सीएम दीया कुमारी के निजी सहायक नरेन्द्र सिंह ने साइबर पुलिस आयुक्तालय में रिपोर्ट दी थी. जिसमें कहा गया था कि आरोपी यूट्यूब व वेब पोर्टल पर झूठी व भ्रामक खबरें सीरीज में चला रहे हैं. यह डिप्टी सीएम दीया कुमारी को बदनाम करने की साजिश है. वहीं इन खबरों को नहीं चलाने की एवज में करोडों रुपए की मांग की है. इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.