एडीजे अपील निपटाने की प्रक्रिया से परिचित नहीं, न्यायिक अकादमी में कराएं ट्रेनिंग-हाईकोर्ट
अदालत ने एडीजे कोर्ट के गत 13 जुलाई के आदेशों को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को एडीजे कोर्ट में अपील पेश करने को कहा.
Published : September 5, 2026 at 7:11 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चेक अनादरण मामले में निचली अदालत के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिंडौन सिटी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रम 2 अपील निपटाने की प्रक्रिया से परिचित नहीं लगते. उन्हें राजस्थान न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राधेश्याम शर्मा की ओर से दायर दो याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलें न तो पंजीकृत की गई और न ही उन पर विचार किया गया और उन्हें वकील को वापस लौटा दिया गया. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एडीजे कोर्ट की ओर से दिए गत 13 जुलाई के आदेशों को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को कहा है कि वह चार सप्ताह में एडीजे कोर्ट में अपील पेश करे, अन्यथा ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित राशि शिकायतकर्ता के पक्ष में जमा करा याचिकाकर्ता सरेंडर करता है. इस पर उसके सजा निलंबन प्रार्थना पत्र पर उसी दिन विचार किया जाए.
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याचिकाओं में अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने चेक अनादरण के दो मामलों में याचिकाकर्ता को गत 7 मई को सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है. इस दौरान याचिकाकर्ता के वारंट भी जारी किए गए. इस दोनों फैसलों की याचिकाकर्ता ने एडीजे क्रम 2 हिंडौन सिटी कोर्ट में अपील दायर की. इसे एडीजे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी अभियुक्त की अनुपस्थिति में अपील पोषणीय नहीं हैं. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट मूल फ़ाइल अपीलार्थी के वकील को लौटा दी. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियुक्त को अपील करने का अधिकार है, लेकिन उसे बिना दर्ज किए सिविल केस की इस तरह वापस लौटा दी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत को दिशा निर्देश जारी करते हुए एडीजे को ट्रेंनिग कराने की अनुशंसा कर आदेश की कॉपी हाईकोर्ट प्रशासन को भेजी है.