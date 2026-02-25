ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी, मेल भेजने वाले का नहीं लग पा रहा सुराग

अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते वकीलों में काफी नाराजगी है.

हाईकोर्ट में ब्लास्ट की धमकी
हाईकोर्ट में ब्लास्ट की धमकी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 25, 2026 at 10:18 AM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर धमकी दी गई है. ई-मेल के जरिए हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इससे पूर्व दस बार पहले भी यहां बम ब्लास्ट को लेकर धमकी भरे ई-मेल भेजे जा चुके हैं. मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई.

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह के अनुसार सूचना पर जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की. जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन से राहत की सांस ली. आए दिन धमकी भरा मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते वकीलों में काफी नाराजगी है. वकीलों का कहना है कि कभी यह धमकी वास्तविक घटना में बदल गई तो जान-माल का नुकसान हो सकता है. हाल ही में साइबर सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में भी हाईकोर्ट को दी जा रही बम ब्लास्ट का मुद्दा उठ चुका है.

सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति में हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि जिस तरह स्कूल में रोजाना घंटी बजती है, उसी तरह हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकियां दी जाने लगी हैं. ऐसे में न्यायिक काम प्रभावित होता है, लेकिन यह ई-मेल कौन और कहां से कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है.

बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन को सबसे पहले गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी. इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई. वहीं, 8 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजे गए. इसके बाद गत छह फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई थी.

