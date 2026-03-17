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राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम ब्लास्ट की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने की चप्पे-चप्पे की जांच

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

HIGH COURT RECEIVES THREAT, RECEIVES BOMB BLAST THREAT
कोर्ट परिसर में एकत्रित वकील. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है. अब तक हाईकोर्ट को एक दर्जन बार इस तरह की धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं. मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. इस पर एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की. मुख्य परिसर में मौजूद कोर्ट कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को बाहर निकाला गया. वहीं, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. इस दौरान एक घंटे के लिए मुकदमों की सुनवाई स्थगित कर दी गई.

ईमेल पर मिली धमकीः हाईकोर्ट के चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि धमकी भरा ई-मेल हाईकोर्ट प्रशासन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया है. जांच पूरी कर ली गई है और जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. आए दिन धमकी भरा मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है. इसके चलते वकीलों में खासी नाराजगी है.

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आए दिन मिल रही धमकीः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि कभी यह धमकी वास्तविक घटना में बदल गई तो जान-माल का नुकसान हो सकता है. हाल ही में साइबर सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में भी हाईकोर्ट को दी जा रही बम ब्लास्ट का मुद्दा उठ चुका है. सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति में हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि जिस तरह स्कूल में रोजाना घंटी बजती है, उस तक हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकियां दी जाने लगी है. ऐसे में न्यायिक काम प्रभावित होता है, लेकिन यह ई-मेल कौन और कहां से कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है.

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इतनी बार मिल चुकी धमकीः हाईकोर्ट प्रशासन को सबसे पहले गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी. इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई. वहीं 8 दिसंबर से लगातार चार दिन तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजे गए. इसके बाद गत 6 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई थी.

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