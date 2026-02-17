ETV Bharat / state

हाईकोर्ट को बम ब्लास्ट की धमकी, एक घंटे थमी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है. हर बार की तरह इस बार भी हाईकोर्ट प्रशासन के ईमेल पर समान पैटर्न पर धमकी भरा मेल भेजा गया. मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को सूचना दी. मुकदमों की सुनवाई एक घंटे के बाद शुरू करने का निर्णय लिया. सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ हाईकोर्ट परिसर पहुंचे. सुरक्षा दस्तों की ओर से हाईकोर्ट की मुख्य भवन की गहनता से जांच की गई. हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की. हाईकोर्ट के मुख्य परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला. मौके पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस बुलाई. पढ़ें:हाईकोर्ट की जयपुर-जोधपुर बेंच एवं अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मुख्य पीठ को पहली बार