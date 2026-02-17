हाईकोर्ट को बम ब्लास्ट की धमकी, एक घंटे थमी सुनवाई
सुरक्षा दस्तों ने हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
Published : February 17, 2026 at 11:39 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है. हर बार की तरह इस बार भी हाईकोर्ट प्रशासन के ईमेल पर समान पैटर्न पर धमकी भरा मेल भेजा गया. मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को सूचना दी. मुकदमों की सुनवाई एक घंटे के बाद शुरू करने का निर्णय लिया. सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ हाईकोर्ट परिसर पहुंचे. सुरक्षा दस्तों की ओर से हाईकोर्ट की मुख्य भवन की गहनता से जांच की गई. हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड ने पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की. हाईकोर्ट के मुख्य परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला. मौके पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस बुलाई.
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं, लेकिन कई बार बम ब्लास्ट के मेल मिल चुके हैं. जांच एजेंसियां अभी तक मालूम नहीं कर पाई कि मेल कहां से आता है. हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है. कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाता है. इससे भय का माहौल बनता है और मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होती है.
इससे पहले भी मिली धमकी: हाईकोर्ट प्रशासन को गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी. इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई. 8 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को मेल भेजे गए. गत छह फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई.
