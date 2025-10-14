ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के दो फैसले: हाईकोर्ट ने वीसी के निलंबन और सैनिक के व्हाट्सएप समन को किया खारिज

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया और अधिवक्ता अरिहंत समदडिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को कृषि विश्वविद्यालय के वीसी पद पर नियुक्त किया गया था. इस पद पर उसका कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो रहा है. याचिकाकर्ता को यह कहते हुए निलंबित कर दिया गया कि उसने पाबंदी के बावजूद अपने कार्यकाल के अंतिम तीन माह में नीतिगत निर्णय किए. याचिका में कहा गया कि कार्यकाल समाप्ति से सिर्फ सात दिन पहले उसे निलंबित कर दिया गया, ताकि कुलगुरू के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया जा सके. याचिका में कहा गया कि विवि प्रशासन ने गत 14 अगस्त को विज्ञापन जारी कर नए कुलपति के लिए आवेदन मांगे. इसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया है. चयन समिति ने गत एक अक्टूबर को अपनी अंतिम बैठक कर 4 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के वीसी पद से डॉ. बलराज सिंह को निलंबित करने वाले गत 7 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कुछ पाबंदियों के साथ याचिकाकर्ता को वीसी पद ग्रहण करने को कहा है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता बतौर कुलगुरू कोई निर्णय नहीं लेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में जब तक जांच रिपोर्ट चांसलर के समक्ष पेश होकर उस पर निर्णय नहीं हो जाए, तब तक किसी भी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया जाए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. बलराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में अहम फैसले सुनाए. पहले मामले में अदालत ने एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के निलंबन के आदेश को रद्द करते हुए प्रक्रियागत खामियों को गंभीर बताया. वहीं, दूसरे मामले में अदालत ने एक सैनिक को व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए समन को अवैध करार देते हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए निर्धारित विशेष प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया.

याचिकाकर्ता को विश्वास है कि रिपोर्ट में उसके नाम को भी नियुक्ति के विचारार्थ शामिल किया गया है. याचिका में कहा गया कि विवि के साल 2013 के अधिनियम की धारा 25 ए के तहत निलंबन से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श जरूरी है. इसके बिना किसी भी कुलगुरू को निलंबित नहीं किया जा सकता. इसके अलावा इसी धारा के तहत संबंधित कुलपति को सुनवाई का मौका देना भी जरूरी है, जबकि याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश में राज्य सरकार से परामर्श लेने का उल्लेख नहीं है और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया. वहीं निलंबन आदेश में निराधार और अस्पष्ट कारण बताए गए हैं, इसलिए उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाए.

व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया समन वैधानिक प्रक्रिया का विकल्प : एक अन्य फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि सशस्त्र बल के जवान को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया समन वैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है. ऐसे मामलों में कमांडिंग ऑफिसर के जरिए समन भेजना जरूरी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में करौली फैमिली कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता सैन्यकर्मी को अपनी पत्नी को मासिक 12 हजार रुपए देने के एक पक्षीय आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दीवान सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 28 के तहत सैन्यकर्मियों को कमांडिंग ऑफिसर के जरिए समन भेजना जरूरी होती है. यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी मानी गई है, ताकि सैनिकों को अभियानों से मुक्त करने के लिए व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके. इसके साथ ही अदालत ने मामले को पुनः फैमिली कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजते हुए प्रकरण का चार माह में निपटारा करने को कहा है.

याचिका में अधिवक्ता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत था और उच्च हिमालयी क्षेत्र में ऑपरेषनल ड्यूटी पर था. इसी दौरान उसकी पत्नी ने भरण पोषण की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत करौली फैमिली कोर्ट में आवेदन किया. इस पर फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन बार समन जारी किए, लेकिन उनकी तामील नहीं हो पाई. इसके बाद याचिकाकर्ता के व्हाट्सएप पर समन भेजकर तामील मान ली गई. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सशस्त्र बल के जवानों पर समन तामील के लिए सीपीसी में विशेष प्रावधान और प्रक्रिया निर्धारित की गई है, लेकिन इस मामले में इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित पूनिया ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता को व्हाट्सएप से समन भेजा था और वह उसे मिल भी गया. इसके बावजूद भी उसने जानबूझकर कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई. ऐसे में फैमिली कोर्ट की ओर से दिया एक पक्षीय आदेश सही है.