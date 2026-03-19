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हाईकोर्ट के दो फैसलेः स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की मेरिट लिस्ट रद्द, एसीबी में दर्ज एफआईआर किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 और आपराधिक याचिका पर सुनवाई की.

STENOGRAPHER RECRUITMENT 2024, COURT QUASHES MERIT LIST
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 6:21 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी गलतियों में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट देने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गत 25 सितंबर को जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और 21 अक्टूबर को जारी अंतिम मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है.

अदालत ने चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि गलतियों में नियमानुसार सामान्य अभ्यर्थी को बीस और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 फीसदी की छूट 45 दिन में नई मेरिट लिस्ट जारी करें. अदालत ने स्पष्ट किया है कि पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट उसी स्थिति में दी जा सकती है, जब संबंधित श्रेणी में बिना छूट के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में माना कि भर्ती नियम और विज्ञापन की शर्तें बाध्यकारी होती हैं और चयन प्रक्रिया के बीच इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता. अदालत ने गत 5 नवंबर को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी.

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याचिका में अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी, 2024 को स्टेनोग्राफर के 444 पदों के लिए भर्ती निकाली. इसमें प्रावधान किया गया कि परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बीस फीसदी गलतियों और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्भियों की 25 फीसदी गलतियों को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो पांच फीसदी की अलग से छूट दी जाएगी. याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी की. पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी होने के बावजूद भी बोर्ड ने पांच फीसदी की छूट देते हुए अपात्रों को चयन सूची में शामिल कर लिया.

इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले ही पांच फीसदी की छूट दी गई थी. ऐसे में उन्हें दोगुना लाभ मिल गया. वहीं चयन बोर्ड अब इस चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां दे रहा है. ऐसे में अपात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए. इसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सेवा नियम और विज्ञापन की शर्त चयन बोर्ड को यह विवेकाधिकार देते है कि वह पांच फीसदी की छूट दे सकता है. इसके अलावा पर्याप्त संख्या को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है. ऐसे में पर्याप्त संख्या का आकलन बोर्ड अपने स्तर पर कर सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए पुरानी छूट के आधार पर 45 दिन में नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है.

बिना वैध अनुमति फोन रिकॉर्ड करना अवैधः राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम में ठेकेदारों के बिल पास करने की एवज में कथित रूप से कमीशन लेने से जुडे़ मामले में तत्कालीन वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा के खिलाफ एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. वहीं, इस आधार पर अदालत में पेश आरोप पत्र व उससे जुड़ी समस्त कार्रवाई को भी अदालत ने निरस्त कर दिया है. जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश अचलेश्वर मीणा की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

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अदालत ने माना की बिना एफआईआर दर्ज किए किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर तलाशी लेना और उसे गिरफ्तार करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है. इसके साथ ही अदालत ने माना कि मामले में फोन टैप करने की वैध अनुमति नहीं ली गई और इसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. ऐसे में इसे अवैध मानते हुए साक्ष्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी बातचीत को बिना वैध प्रक्रिया के रिकॉर्ड करना उसके मौलिक अधिकारों की अवहेलना है.

याचिका में अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने कहा कि मामले में एसीबी की ओर से की गई पूरी कार्रवाई ही अवैध है. मामले में बिना एफआईआर दर्ज किए याचिकाकर्ता के घर की तलाशी ली गई और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया, जबकि एफआईआर बाद में दर्ज की गई. इसके साथ ही मामले में फोन रिकॉर्ड करने का आदेश विशेष गृह सचिव ने दिया, जबकि ये गृह सचिव के अधीनस्थ काम करते हैं और ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है. एसीबी ने लोक सुरक्षा का हवाला देकर रिकॉर्डिंग की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति देते समय लोक सुरक्षा की स्थिति को नहीं देखा गया. याचिका में यह भी कहा गया कि उससे रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई है. एसीबी ने सिर्फ कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसे आरोपी बनाया है.

ऐसे में उसकी खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि निगम में बिल पास करने की एवज में 2 से 3 फीसदी कमीशन लेने की विश्वसनीय सूचना मिली थी. याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों के बीच हुई बातचीत में रिश्वत के संकेत मिले थे. इसके आधार पर कार्रवाई की गई थी. सह आरोपी से करीब 27 लाख रुपए बरामद हुए थे. यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर अन्य कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया है. एसीबी ने मामले में 8 जनवरी, 2022 को एफआईआर दर्ज की थी. इससे एक दिन पहले एसीबी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया था.

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