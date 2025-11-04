ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म को लेकर दर्ज एफआईआर की खारिज, यह है वजह

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने को लेकर दर्ज एफआईआर को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि पीड़िता के बालिग होने पर आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में कानून निश्चित नहीं होता, बल्कि वह समाज की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है.

अदालत ने कहा कि जब कोई पीड़िता बालिग होने के बाद आरोपी से विवाह कर ले और अदालत में पेश होकर आरोपी के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने की बात कहे तो अदालत ऐसे मामलों में वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश प्रकरण के आरोपी की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मामले के तथ्यों को देखते हुए एफआईआर रद्द की गई है. ऐसे में यह फैसला अन्य मामलों में नजीर नहीं बनेगा और पीड़िता से राजीनामे के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा.