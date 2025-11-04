ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म को लेकर दर्ज एफआईआर की खारिज, यह है वजह

जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने आरोपी की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की.

राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 8:39 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने को लेकर दर्ज एफआईआर को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि पीड़िता के बालिग होने पर आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में कानून निश्चित नहीं होता, बल्कि वह समाज की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है.

अदालत ने कहा कि जब कोई पीड़िता बालिग होने के बाद आरोपी से विवाह कर ले और अदालत में पेश होकर आरोपी के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने की बात कहे तो अदालत ऐसे मामलों में वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश प्रकरण के आरोपी की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मामले के तथ्यों को देखते हुए एफआईआर रद्द की गई है. ऐसे में यह फैसला अन्य मामलों में नजीर नहीं बनेगा और पीड़िता से राजीनामे के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा.

याचिका में अधिवक्ता टीसी व्यास ने अदालत को बताया कि साल 2021 में शहर के आमेर थाना में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पांच मई को आरोपी ने अंतरिम जमानत लेकर 14 मई को मुस्लिम रीति-रिवाज से पीड़िता से विवाह कर लिया और उसके अगले दिन उसका पंजीकरण भी करा लिया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आकर कोर्ट को कहा कि वह आरोपी के साथ शांतिपूर्वक और खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रही है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं है, इसलिए प्रकरण में लंबित कार्रवाई को समाप्त किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.

