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हाईकोर्ट का फैसला: पूर्व IAS संजय दीक्षित के खिलाफ CBI में दर्ज एफआईआर रद्द

मामले में प्रहलाद गुर्जर ने साल 2009 में पासपोर्ट कार्यालय में शिकायत की थी, कि रणजीत सिंह को जारी पासपोर्ट अवैध है और उसके खिलाफ कई केस दर्ज है. मार्च 2009 में पासपोर्ट कार्यालय ने गुर्जर के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. इस पर गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसके आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 13 जनवरी 2010 को मामला सीबीआई को सौंपा, जिस पर सीबीआई ने 29 जनवरी 2010 को एफआईआर दर्ज की.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पासपोर्ट के लिए चरित्र सत्यापन के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अधिकारी संजय दीक्षित व एक अन्य रणजीत सिंह के खिलाफ सीबीआई में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश संजय दीक्षित व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 10 नवम्बर 2010 को एकलपीठ का आदेश रद्द कर मामले पर पुनः सुनवाई का आदेश दिया. दीक्षित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र व अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि जैसे ही प्रार्थी को रणजीत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड व उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली, उसने सत्यापन वापस लेने की पुलिस को सूचना दे दी. रणजीत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रहलाद गुर्जर की जिस याचिका के आधार पर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, वह बिना आदेश समाप्त हो चुकी है. ऐसे में एफआईआर को रद्द किया जाए.

वहीं सीबीआई की ओर से अधिवक्ता जगमोहन शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दीक्षित ने हिस्ट्रीशीटर रहे व्यक्ति के चरित्र का सत्यापन किया और रणजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया. सीबीआई ने इस मामले में जांच कर ली, लेकिन अदालती रोक के कारण चार्जशीट को अंतिम रूप नहीं दिया गया जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीबीआई में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.

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