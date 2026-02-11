ETV Bharat / state

आपसी समझौता के आधार पर हाईकोर्ट ने IAS आशीष मोदी के खिलाफ दर्ज FIR को किया रद्द

गत 15 दिसंबर को फैमिली कोर्ट ने उनके विवाह का विघटन भी कर दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 7:20 AM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस भारती दीक्षित की ओर से अपने IAS पति आशीष मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर को दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है और सहमति के आधार पर ही दोनों के बीच तलाक भी हो गया है. ऐसे में मामले में दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर चल रही समस्त कार्रवाई को रद्द करना उचित है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ में यह आदेश आईएएस आशीष मोदी व अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. ऐसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से उच्च स्तर की परिपक्वता और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है. याचिका में अधिवक्ता सुधीर जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ था. प्रकरण में दो अन्य याचिकाकर्ता सुरेंद्र बिश्नोई और आशीष शर्मा को बिना ठोस भूमिका के आरोपी बनाया गया है. दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे स्वीकार करते हुए गत 15 दिसंबर को फैमिली कोर्ट ने उनके विवाह का विघटन भी कर दिया है. ऐसे में प्रकरण में दर्ज फिर को रद्द किया जाए.

आईएएस भारती दीक्षित की ओर से कहा गया कि उसने अपनी सामाजिक स्थिति और नाबालिग बेटी को देखते हुए आशीष मोदी से समझौता किया था, लेकिन वह दो अन्य आरोपियों से समझौता करने की इच्छुक नहीं हैं. दोनों ने सक्रिय रूप से अपराध में सहयोग किया है. इस पर अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को यह तर्क पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उनका समझौता केवल पति तक सीमित था. ऐसे में मामले में खंडित कार्रवाई कर सह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर जारी रखना कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा.

अदालत ने कहा कि एक बार जब मुख्य वैवाहिक विवाद स्वेच्छा से और कानूनी रूप से समाप्त हो गया है तो उन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देना उचित नहीं है. यह अनावश्यक मुकदमेबाजी और आरोपी पर अनुचित बोझ डालने का काम करेगा. मामले के अनुसार आईएएस भारती दीक्षित ने अपने पति आईएएस आशीष मोदी पर शराब पीकर धमकाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए अन्य महिलाओं से संबंध का आरोप लगाया था. एसएमएस अस्पताल थाने में दर्ज एफआईआर में उसने आशीष मोदी सहित अन्य के खिलाफ अपहरण और धमकी सहित अन्य आरोप लगाए थे.

