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ऑनर किलिंग के आरोपी पिता की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने की रद्द, अन्य आरोपी परिजन भी बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2019 में सीकर के चर्चित ऑनर किलिंग मामले में आरोप साबित नहीं होने और साक्ष्यों की कड़ी नहीं जुड़ने के चलते बेटी और प्रेमी की हत्या के आरोपी पिता रामगोपाल को निचली कोर्ट से सुनाई फांसी की सजा का 30 नवंबर, 2024 का आदेश रद्द कर दिया. वहीं मामले में अन्य आरोपी परिजनों संदीप गुर्जर, नंदलाल, महेन्द्र कुमार चौधरी, मदनलाल चंडीवाल, बाबूलाल उर्फ हरनेक, बीरबल ढाका, सोहनलाल, महादेव एवं परसराम की भी उम्रकैद की सजा रद्द कर बरी कर दिया. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया.