कोर्ट में तीन मामले: रिटायर कर्मचारी को दें बकाया वेतन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में मांगा जवाब, तस्करी के आरोपी को राहत से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द होने पर उसे उस अवधि का वेतन देने का निर्देश दिया है.

Published : February 12, 2026 at 7:58 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के न्यायिक कर्मचारी के मामले में कहा है कि उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द किया जा चुका है, तो उसे उस अवधि का पूरा वेतन दिया जाए. अदालत ने माना की ऐसी स्थिति में 'नो वर्क-नो पे' का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को चार साल का वेतन और अन्य परिलाभ देने देने को कहा है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह ओदश केसी जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अलवर जिला अदालत में मुंसरिम के पद पर कार्यरत था. याचिकाकर्ता को जून, 2006 में कई सालों पुराने आधारों का हवाला देते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी. जिसे याचिकाकर्ता ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी. इस दौरान जुलाई, 2010 में उसने सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी कर ली. याचिका में कहा गया कि 18 अगस्त, 2014 को अपीलीय अधिकारी ने उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बिना आधारों का मानते हुए रद्द कर दिया.

विभाग ने अपने स्तर पर आदेश जारी कर उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त कर काम करने से रोका था. ऐसे में उसे इस जून, 2006 से जुलाई, 2010 तक की अवधि का बकाया वेतन दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इन चार सालों ने याचिकाकर्ता ने अपने पद का कोई सरकारी काम नहीं किया था. ऐसे में उसे इस अवधि का वेतन नहीं दिया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को इन चार सालों की अवधि के वेतन का हकदार मानते हुए तीन माह में बकाया भुगतान करने को कहा है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 परीक्षा में एक प्रश्न के गलत मूल्यांकन व उत्तर कुंजी में गलती के मामले में राजस्थान स्टाफ सलेक्शन बोर्ड और प्रमुख प्रशासनिक सुधार सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश भूरा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विक्रम बघेल ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 20 सितंबर को भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी. इसके बाद में बोर्ड ने भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. याचिकाकर्ता की ओर से तय अवधि में आपत्ति पेश कर कहा कि उनकी ओर से दिया गया जवाब ज्यादा सही है और प्रश्न के एक से अधिक जवाब हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अपनी आपत्ति के समर्थन में राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से प्रकाशित प्रमाणिक किताब का भी हवाला दिया. याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न के उत्तर का गलत मूल्यांकन किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है.

हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के आरोपी को राहत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंकाक से करीब 6 करोड़ रुपए के हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश इन्द्रजीत कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने साधारण गांजा नहीं, बल्कि अत्यन्त शक्तिशाली और कई गुणा नशीला हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी की है. ऐसे मादक पदार्थ युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं. जांच में पता चला है कि याचिकाकर्ता संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध कर रहा था. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

जमानत याचिका में कहा गया कि उससे बरामद मादक पदार्थ कमर्शियल मात्रा से कम है. वहीं गत अक्टूबर माह से मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. वहीं प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने अदालत को बताया कि आरोपी बैंकाक से हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी कर जयपुर लाया था. एनडीपीएस एक्ट में इसे गांजा से अलग नहीं माना गया है, लेकिन वास्तव में यह साधारण गांजा के मुकाबले काफी खतरनाक होता है. इसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति किलोग्राम एक करोड़ रुपए की कीमत आंकी जाती है. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत से रिहा करने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

