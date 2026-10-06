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आसाराम को राहत: राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, 20 दिन की पैरोल पर करें रिहा

आसाराम ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम को पैरोल पर रिहा करने के लिए पूर्व में जारी आदेश की पालना करने का निर्देश सरकार को दिया है. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि कोर्ट द्वारा अगस्त महीने में दी गई पैरोल के आदेश की पालना नहीं की जा रही है. इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया कि आसाराम को पैरोल पर रिहा किया जाए और उसकी अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए. सुनवाई के दौरान आसाराम के वकीलों ने कहा कि तीन अगस्त को कोर्ट ने बीस दिन की पैरोल मंजूर की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया.