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कोर्ट की खबरें: 30 साल पुराने राजस्व दावे को 1 साल में निस्तारित करें एसडीओ, दत्तक पुत्र भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )