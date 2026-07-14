कोर्ट की खबरें: 30 साल पुराने राजस्व दावे को 1 साल में निस्तारित करें एसडीओ, दत्तक पुत्र भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार
हाईकोर्ट ने कहा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की ओर से कानूनी रूप से गोद लिया गया बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकारी है.
Published : July 14, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चाकसू के ग्राम बरखेडा स्थित जमीन से जुड़े मामले में स्थानीय एसडीओ को निर्देश दिया है कि वह 30 साल पुराने रेवेन्यू दावे को सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए विधिनुसार जल्द से जल्द एक साल में निस्तारित करें. अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए सामने आया है कि दावा 30 साल से लंबित है, इसमें कार्रवाई पर कोई रोक भी नहीं है. ऐसे में दावे का जल्द निस्तारण किया जाए. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश मांगीलाल की याचिका पर दिया.
याचिका में कहा कि राजस्व दावा संख्या 85 साल 1996 से एसडीओ, चाकसू के यहां लंबित है, लेकिन दावे में आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ. इससे याचिकाकर्ता को गंभीर नुकसान होने के साथ ही वह न्याय से भी वंचित है. इसलिए एसडीओ को निर्देश दिए जाए कि दावे में जल्द सुनवाई कर निस्तारण करें. इस मामले में जमीन का विवाद साल 1965 का था, लेकिन तहसीलदार ने संबंधित पक्षकारों के खिलाफ 30 साल की देरी से राजस्व दावा किया था.
पढ़ें: 30 दिन में पुत्रवधु को ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश
मामले से जुड़े अधिवक्ता विकास सोमानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रामकरण के वारिसान व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के अन्य समान मामले में स्पष्ट कहा है कि यदि कार्रवाई के लिए विधि में कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है, तब भी सक्षम प्राधिकारी को अपनी शक्ति का प्रयोग उचित अवधि में ही करना होगा. इस मामले में करीब 31 वर्ष की देरी के बाद शुरू की गई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवधि पार मानकर निरस्त किया था. मौजूदा मामले में भी अत्यधिक देरी से की कार्रवाई निरस्त योग्य है.
पढ़ें: विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार, सरकार की अपील खारिज
गोद लिया गया बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की ओर से कानूनी रूप से गोद लिया गया बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकारी है. इसके साथ ही अदालत ने बिना किसी ठोस कारण याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति दावे को अस्वीकार करने को गलत मानते हुए पुलिस विभाग पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने हर्जाना राशि 60 दिन में याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है. वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति दावे पर पुन: विचार करे और यदि वह सभी जरूरी शर्तें पूरी करे, तो उसे नियुक्ति दी जाए. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश अश्विनी गुर्जर की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए दिए.
पढ़ें: हाईकोर्ट के फैसले: अनुकंपा नियुक्ति नियमों की तारीख अप्रासंगिक, रिटायर व्याख्याता की पेंशन कटौती पर रोक
याचिका से जुड़े अधिवक्ता अक्षय यादव ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे. सेवा के दौरान उनकी 27 जनवरी, 2022 को मृत्यु हो गई. याचिकाकर्ता मृत सरकारी कर्मचारी का विधिक रूप से गोद लिया हुआ बेटा है. उसने पिता की जगह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन डीजीपी ऑफिस ने 2 मार्च, 2023 को बिना कोई कारण बताए ही उसका दावा अस्वीकार कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 1996 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, विधिक रूप से गोद लिया हुआ बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी है. ऐसे में वह नियमों में जरूरी शर्तों की पूर्ति करता है. उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.