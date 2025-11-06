ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेशः नेशनल व स्टेट हाइवे सहित सर्विस लाइन से अतिक्रमण हटाएं, अवैध कट करें बंद

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat file photo )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए नेशनल व स्टेट हाइवे सहित इनकी सर्विस लाइन से सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हाइवे पर जहां सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां इनका निर्माण किया जाए. अदालत ने कहा कि हाइवे पर जो भी वाहन आए वह सीधे ही उसमें नहीं मिले, बल्कि स्लिप या सर्विस लेन के जरिए आए. वहीं, हाइवे पर सीधे तौर पर खुलने वाली दुकानों को बंद करने और इनका गेट हाइवे की बजाय दूसरी ओर करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार से हाइवे पर वाहनों के लेन सिस्टम व डीजीपी से पेट्रोलिंग करवाए जाने के संबंध में आगामी सुनवाई पर रोडमैप और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस जीएस संधू की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए दिए. पढ़ेंः सड़क हादसों में मौतों पर हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ ने लिया प्रसंज्ञान, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब