हाईकोर्ट का आदेशः नेशनल व स्टेट हाइवे सहित सर्विस लाइन से अतिक्रमण हटाएं, अवैध कट करें बंद

हाइवे पर लगातार हो रहे हादसों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई की.

राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat file photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:40 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए नेशनल व स्टेट हाइवे सहित इनकी सर्विस लाइन से सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हाइवे पर जहां सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां इनका निर्माण किया जाए.

अदालत ने कहा कि हाइवे पर जो भी वाहन आए वह सीधे ही उसमें नहीं मिले, बल्कि स्लिप या सर्विस लेन के जरिए आए. वहीं, हाइवे पर सीधे तौर पर खुलने वाली दुकानों को बंद करने और इनका गेट हाइवे की बजाय दूसरी ओर करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार से हाइवे पर वाहनों के लेन सिस्टम व डीजीपी से पेट्रोलिंग करवाए जाने के संबंध में आगामी सुनवाई पर रोडमैप और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस जीएस संधू की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि नेशनल व स्टेट हाइवे पर जल्द ही पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया जाए. खंडपीठ ने कहा कि हाइवे पर सीधे ही दुकानें खुलने से उनके सामने वाहन खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही हाल हाइवे की सर्विस लाइनों का भी है और वहां भी दो पहिया सहित अन्य वाहन खड़े रहते हैं. ऐसे में इन दुकानों का गेट हाइवे की बजाय दूसरी ओर खोला जाए ताकि वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित नहीं हो.

वहीं, हाइवे के अवैध कट भी बंद किए जाएं. अदालत ने सिटी रोड पर भारी वाहन आने पर भी सवाल उठाया. अदालत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में जरूरत हो तो फोर्स की मदद ली जाए. सुनवाई के दौरान एएसजी भरत व्यास ने कहा कि मामले मे साल 2010 के रूल्स की क्रियांविति कराई जाएगी. वहीं, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार भी सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है और सीएम के स्तर पर भी तत्काल कार्रवाई की है. अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद सीएम के प्रयासों की सराहना की.

