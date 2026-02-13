ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेश: हाईवे से दो माह में धार्मिक स्थलों समेत 2 हजार अतिक्रमण हटाने होंगे

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए राज्यभर के नेशनल और स्टेट हाईवे से करीब दो हजार अतिक्रमण दो माह में हटाने के सख्त आदेश दिए. अदालत ने स्पष्ट कहा कि राजमार्गों के राइट ऑफ वे क्षेत्र में मौजूद कोई की संरचना चाहे वह धार्मिक स्थल हो, मकान हो या दुकान, कानूनन अवैध मानी जाएगी. इसे कतई नियमित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक स्थलों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी.

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने हिम्मत सिंह गहलोत की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी, अधिवक्ता ऋषि सोनी और कामिनी जोशी ने पैरवी की. मामला एक धर्मकांटे (वजन कांटा) के हाईवे की प्रतिबंधित सीमा में संचालित होने से जुड़ा था. इसके निकट हाल में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी.

पढ़ें:हाईकोर्ट ने आरसीडीएफ से दूध की जांच प्रक्रिया और प्रदूषण बोर्ड से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

किसी को विशेष छूट नहीं : कोर्ट ने कहा कि सेंटरलाइन से 40-40 मीटर तक भवन रेखा तथा 75-75 मीटर तक नियंत्रण रेखा लागू होती है. रोड लैंड बाउंड्री का उल्लंघन सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा को प्रभावित करता है. ऐसे अतिक्रमण हादसों को बढ़ावा देते हैं. सुनवाई के दौरान पेश आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की आरओडब्ल्यू में 103 धार्मिक संरचनाएं, 881 आवासीय निर्माण और 1,232 व्यावसायिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक स्थलों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक मार्गों पर बने धार्मिक अतिक्रमण भी हटाए जा सकते हैं.