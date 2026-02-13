ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेश: हाईवे से दो माह में धार्मिक स्थलों समेत 2 हजार अतिक्रमण हटाने होंगे

उच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार से जोड़ा. कोर्ट ने अगले माह सुनवाई में मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट.

Rajasthan High Court, Jodhpur
राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए राज्यभर के नेशनल और स्टेट हाईवे से करीब दो हजार अतिक्रमण दो माह में हटाने के सख्त आदेश दिए. अदालत ने स्पष्ट कहा कि राजमार्गों के राइट ऑफ वे क्षेत्र में मौजूद कोई की संरचना चाहे वह धार्मिक स्थल हो, मकान हो या दुकान, कानूनन अवैध मानी जाएगी. इसे कतई नियमित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक स्थलों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी.

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने हिम्मत सिंह गहलोत की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी, अधिवक्ता ऋषि सोनी और कामिनी जोशी ने पैरवी की. मामला एक धर्मकांटे (वजन कांटा) के हाईवे की प्रतिबंधित सीमा में संचालित होने से जुड़ा था. इसके निकट हाल में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी.

किसी को विशेष छूट नहीं : कोर्ट ने कहा कि सेंटरलाइन से 40-40 मीटर तक भवन रेखा तथा 75-75 मीटर तक नियंत्रण रेखा लागू होती है. रोड लैंड बाउंड्री का उल्लंघन सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा को प्रभावित करता है. ऐसे अतिक्रमण हादसों को बढ़ावा देते हैं. सुनवाई के दौरान पेश आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की आरओडब्ल्यू में 103 धार्मिक संरचनाएं, 881 आवासीय निर्माण और 1,232 व्यावसायिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक स्थलों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक मार्गों पर बने धार्मिक अतिक्रमण भी हटाए जा सकते हैं.

सात दिन में टास्क फोर्स बनाएं: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी सहित सभी संबंधित विभागों को समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अदालत ने आदेश दिया कि सात दिन में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाए. इस टास्क फोर्स में जिला प्रशासन, पुलिस, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे, जो संयुक्त रूप से अतिक्रमण की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया विधि अनुसार हो. इसमें पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और जीआईएस मैपिंग व वीडियोग्राफी शामिल हो. राज्य सरकार को दो माह में जिलेवार विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. इसमें हटाए और शेष अतिक्रमणों का ब्योरा तथा भविष्य की नियामक व्यवस्था की जानकारी देनी होगी.

हाईकोर्ट खुद रखेगा निगरानी: अदालत ने फैसले में कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है. इसलिए राज्य का दायित्व है कि वह सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करे. मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की निगरानी स्वयं हाईकोर्ट करेगा. आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्देश जारी किए जाएंगे.

TAGGED:

NO EXEMPTION FOR RELIGIOUS PLACES
STRICT ORDERS OF HIGH COURT
TASK FORCE IN DISTRICTS IN7 DAYS
अगली सुनवाई 10 मार्च को
RAJASTHAN HIGH COURT ORDER

