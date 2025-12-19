ETV Bharat / state

दो बड़े फैसले : RAS भर्ती में विभागीय कोटे के पदों पर नियुक्ति देने पर रोक, बिल्डिंग निर्माण पर यथास्थिति के आदेश

हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 में आरक्षित पदों पर नियुक्ति देने पर लगाई रोक. जेडीए आयुक्त से निर्माण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का रिपोर्ट मांगा.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 10:32 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रोहित कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने माना की प्रकरण में विभागीय पदों पर जातिगत आरक्षण का बिंदु विचारणीय है. ऐसे में यदि सरकार इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है तो पक्षकारों के हित प्रभावित होंगे.

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती-2023 में कुल पदों में से 12.5 फीसदी पद अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए थे. आरपीएससी की ओर से भर्ती का परिणाम जारी करते समय विभागीय पदों पर केवल मात्र सामान्य कट ऑफ जारी कर दी. जबकि आयोग को विभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग से कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी. ऐसा नहीं करने से याचिकाकर्ताओं को जातिगत आरक्षण से वंचित किया गया है. नियमानुसार याचिकाकर्ताओं को विभागीय पदों में भी तय मापदंड के तहत आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभागीय पदों पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है.

गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर यथास्थिति के आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए आयुक्त को कहा है कि वह मौजूदा निर्माण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवा कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट अदालत में पेश करें. अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, जेडीए आयुक्त और यूडीएच सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश यादव ने अदालत को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत 14 सितंबर, 2023 को हाईकोर्ट के सामने पार्किंग बनाने के साथ ही गोल्फ क्लब के लिए भूतल सहित एक मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लिया गया. निर्णय में माना गया कि पार्किंग के लिए मौजूदा निर्माण को तोड़ने के बदले यह निर्माण किया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व का निर्माण ही अपने आप में अवैध था.

याचिका में कहा गया कि करीब 9 साल पहले राज्य सरकार ने गोल्फ क्लब को यहां निर्माण करने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बावजूद निर्माण करने पर क्लब के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी. याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व के निर्णयों को दरकिनार कर अब यहां निर्माण की अनुमति दी गई है. ऐसे में अवैध निर्माण के बदले वैध निर्माण नहीं किया जा सकता. वहीं, रामबाग गोल्फ क्लब की ओर से कहा गया कि जेडीए 14 सितंबर को लिए निर्णय में स्वयं जेडीए की ओर से यह निर्माण कराया जा रहा है. ऐसे में निर्माण को बंद करने का कोई आधार नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्माण पर यथा स्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

