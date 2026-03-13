कोर्ट के बड़े फैसले : शिक्षक भर्ती-2012 अभ्यावेदन करें स्वीकार, मीटर रीडर पद की पदोन्नति पर रोक
हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षक भर्ती-2012 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर करें अभ्यावेदन स्वीकार. मीटर रीडर की पदोन्नति पर लगाई रोक.
Published : March 13, 2026 at 8:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 की मेरिट से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से नमो नारायण के मामले में दिए फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता का प्रकरण स्वीकार करें. अदालत ने इसके लिए याचिकाकर्ता को अपना अभ्यावेदन विभाग के समक्ष पेश करने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हनीफ की ओर से याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2012 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता के कम अंक होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं मिली. वहीं, बाद में विवादित उत्तर कुंजी विवाद हाईकोर्ट आने पर अदालत ने संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए. जिसके चलते याचिकाकर्ता के अंक बढ गए, लेकिन दूसरी ओर कट ऑफ अंक भी अधिक हो गए और याचिकाकर्ता मेरिट में शामिल नहीं हो सका.
इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि काम कर रहे अभ्यर्थियों से अधिक अंक वालों को नियुक्ति दी जाए. जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि खाली पदों के आधार पर तीन माह में नियुक्ति दी जाए. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए कि पहली लिस्ट में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए. याचिकाकर्ता के अधिक अंक हैं. ऐसे में उसे नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन स्वीकार करने को कहा है.
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पीएचईडी में सहायक कर्मचारी से मीटर रीडर के पद की पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक : राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी के अलवर सर्किल में 23 जून 2014 की वरिष्ठता सूची के आधार पर सहायक से मीटर रीडर के पद पर होने वाली डीपीसी व पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. वहीं, मामले में राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह अंतरिम आदेश विष्णु अग्रवाल की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने बताया कि 2014 में पीएचईडी विभाग के अलवर सर्किल में सहायक के पद पर दो तरह की वरिष्ठता सूची बनाई. इसमें एक सूची उन कर्मचारियों की थी जो सीधे ही सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे, जबकि दूसरी सूची उनकी थी जो पहले वर्कचार्ज कर्मचारी थे, लेकिन 10 साल की सेवा के बाद उन्हें नियमित कर दिया.
विभाग ने इस विवादित वरिष्ठता सूची पर कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को मीटर रीडर पद पर पदोन्नति भी दे दी गई. इसे वर्कचार्ज से नियमित कुछ कर्मचारियों ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी. इस पर अधिकरण ने इस वरिष्ठता सूची को ही निरस्त कर दिया, लेकिन विभाग ने इस आदेश की अवहेलना कर कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी.
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इसे याचिकाकर्ता ने अधिकरण में चुनौती दी, लेकिन अधिकरण ने कहा कि वर्कचार्ज से नियमित कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों से शासित नहीं हैं, इसलिए उन्हें पदोन्नति नहीं दे सकते. अधिकरण के इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने साल 2014 की वरिष्ठता सूची के आधार पर मीटर रीडर पद पर होने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है.
समान मुद्दे पर वापस जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपए के हर्जाने के साथ की खारिज : राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर लंबित याचिका के बावजूद भी समान याचिकाकर्ता की ओर से उसी जगह के अतिक्रमण को नई याचिका के जरिए चुनौती देने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 20 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत व तीन अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि समान मुद्दे पर याचिकाकर्ता की जनहित याचिका लंबित चल रही है. ऐसे में नई याचिका में उन्हीं बिंदुओं को उठाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग की श्रेणी में आता है. इस पर अदालत ने कहा कि याचिका क्वींस रोड और उसके आसपास के इलाके में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर की गई है. पूर्व की याचिका में भी यह मामला उठाया गया था और उस पर सुनवाई चल रही है.
ऐसे में समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसलिए याचिका के विचारणीय नहीं होने के चलते उसे 20 हजार रुपये के हर्जाने के साथ खारिज किया जाता है. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की गुहार की. जिसकी अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता है, लेकिन समान मुद्दे पर नई पीआईएल लगाने पर उन पर हर्जाना तो फिर भी लगाया जाएगा.