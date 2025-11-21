ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः संवाद से करें समस्या का समाधान, यथास्थिति के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की समस्याएं और चारागाह भूमि के मामले की सुनवाई की.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन लि. के एमडी और निदेशक को कहा है कि वह मेट्रो कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का आपसी संवाद से समाधान करे. अदालत ने कहा है कि 24 नवंबर को वे याचिकाकर्ता कर्मचारी संघ के साथ कम से कम आधा घंटे की मीटिंग कर सकते हैं, ताकि संघ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख सके. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुरेश कश्यप ने बताया कि याचिकाकर्ता पंजीकृत ट्रेड यूनियन है और अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति वचनबद्ध होने के साथ ही प्रशासन के समक्ष कर्मचारियों की समस्या रखती है. याचिकाकर्ता संघ ने मेट्रो प्रशासन को कई बार अभ्यावेदन देकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की, लेकिन उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. याचिका में कहा गया कि मेट्रो कर्मचारियों के लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है. इसके अलावा अन्य कई समस्याएं भी हैं.

इसे भी पढ़ें- एसआई पेपर लीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

ऐसे में याचिकाकर्ता ने प्रशासन को गत 23 सितंबर को पत्र लिखकर 26 सितंबर को भोजनावकाश में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने मेट्रो संचालन को जरूरी सेवा बताकर अनुमति देने से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि वे मेट्रो संचालन में कोई कठिनाई या बाधा पैदा नहीं करेंगे. ऐसे में उन्हें कार्यालय समय के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अनुमति दी जाए. वहीं, राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता संघ और मेट्रो प्रशासन के बीच कर्मचारियों की समस्याओं के निदान को लेकर बातचीत चल रही है. इस पर अदालत ने मेट्रो प्रशासन को कहा है कि वह याचिकाकर्ता संघ से बातचीत कर आपसी संवाद से समस्या का निदान करें.

हटाने पर यथास्थिति के आदेशः राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले के लोटवाडा गांव की चारागाह भूमि पर सालों से निवास कर रहे लोगों को हटाने की कार्रवाई पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और दौसा कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश स्थानीय निवासी रामजीलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा है कि आबादी के प्रस्तावों की अंतिम समीक्षा कितने साल पहले की गई थी, जबकि आबादी लगातार बढ़ रही है.

इसे भी पढ़ें- अदालती आदेशों की अवहेलना पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, शिक्षा अधिकारियों को नोटिस और बैंक की अपील खारिज

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लोटवाडा गांव की चारागाह भूमि पर बीते कई सालों से निवास कर रहे हैं. उन्हें बिजली कनेक्शन भी जारी किए जा चुके हैं. वहीं स्थानीय तहसीलदार भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस देकर मौके से बेदखल कर उनके आवास तोड़ने पर उतारू हैं. याचिका में कहा गया कि गत 16 जुलाई को ग्राम पंचायत ने दौसा कलेक्टर को प्रस्ताव भेजकर कहा कि गांव की आबादी में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण आबादी भूमि कम पड़ रही है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं के जो मकान चारागाह भूमि में बने हुए हैं, उन्हें आबादी में बदल दिया जाए तो ग्रामीणों को राहत मिलेगी. इसके बावजूद भी कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के निर्माण पर यथास्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

TAGGED:

METRO EMPLOYEES PROBLEMS
मेट्रो कर्मचारियों की समस्याएं
JAIPUR METRO CORPORATION
चारागाह भूमि पर हाईकोर्ट का आदेश
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

रोजाना एक कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का खतरा हो सकता है कम, डॉक्टर से जानें कैसे?

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

हर तीसरी औरत ने झेला है जीवनकाल में सेक्शुअल वायलेंस, जानें क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.