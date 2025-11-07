ETV Bharat / state

दो मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय: राजकॉम्प घोटाले और पारिवारिक मुकदमे में दिए आदेश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में निर्देश दिए. पहले मामले में राजकॉम्प में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच के लिए कार्रवाई का रास्ता साफ किया, जबकि दूसरे मामले में एक पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के लिए मुकदमे का स्थानांतरण जयपुर किया.

पहली याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकॉम्प के लीगल मेट्रोलॉजी एंड ईपीडीएस प्रोजेक्ट में दो लोगों को साल 2020 तक करीब तीन लाख रुपए प्रतिमाह के आधार पर नियुक्त किया गया. जिसे बार-बार कांट छांट कर 2022 तक बढ़ाया गया. इसी तरह ईपीडीएस प्रोजेक्ट में पोस मशीन की खरीद व रखरखाव के लिए उदयपुर जिले का टेंडर एक फर्म को दिया गया. इस कंपनी ने डीएसओ के फर्जी साइन कर कार्य संपूर्णता का प्रमाण पत्र पेश कर सालों तक करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया. आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार डीएसओ ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया था. इसी तरह टोंक में भी फर्जीवाड़ा कर भुगतान उठाया गया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संस्था के सदस्य टीएन शर्मा ने एसीबी में इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन एसीबी ने धारा 17-ए के तहत जांच की स्वीकृति के लिए मामला भेज दिया, जबकि नीतिगत निर्णय से जुडे़ मामले में ही इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पारिवारिक विवाद: मुकदमा स्थानांतरित: एक अन्य मामले में पति और उसकी वकील पत्नी के बीच सवाई माधोपुर में चल रहे मुकदमे में पत्नी ने पति के अधिवक्ताओं की पैरवी में बाधा पहुंचाई तो पति ने हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर करने की गुहार की. इस पर हाईकोर्ट ने दोनों मुकदमों को जयपुर की अदालत में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि फैमिली कोर्ट के आदेशानुसार उसे पत्नी को मासिक पन्द्रह हजार रुपए का भरण पोषण देते रहना होगा. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश पति की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्याय पाना हर व्यक्ति का मूल है. वहीं न्यायालय न्याय के मंदिर है और ये सभी के लिए हमेशा खुलने रहने चाहिए. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी पसंद के वकील से कानूनी सहायता पाने से वंचित नहीं किया जा सकता.