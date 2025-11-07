दो मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय: राजकॉम्प घोटाले और पारिवारिक मुकदमे में दिए आदेश
हाईकोर्ट ने राजकॉम्प के करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच का रास्ता साफ किया और एक पारिवारिक मुकदमे को सवाई माधोपुर से जयपुर स्थानांतरित किया.
Published : November 7, 2025 at 9:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में निर्देश दिए. पहले मामले में राजकॉम्प में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच के लिए कार्रवाई का रास्ता साफ किया, जबकि दूसरे मामले में एक पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के लिए मुकदमे का स्थानांतरण जयपुर किया.
पहली याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राजकॉम्प के लीगल मेट्रोलॉजी एंड ईपीडीएस प्रोजेक्ट में दो लोगों को साल 2020 तक करीब तीन लाख रुपए प्रतिमाह के आधार पर नियुक्त किया गया. जिसे बार-बार कांट छांट कर 2022 तक बढ़ाया गया. इसी तरह ईपीडीएस प्रोजेक्ट में पोस मशीन की खरीद व रखरखाव के लिए उदयपुर जिले का टेंडर एक फर्म को दिया गया. इस कंपनी ने डीएसओ के फर्जी साइन कर कार्य संपूर्णता का प्रमाण पत्र पेश कर सालों तक करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया. आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार डीएसओ ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया था. इसी तरह टोंक में भी फर्जीवाड़ा कर भुगतान उठाया गया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संस्था के सदस्य टीएन शर्मा ने एसीबी में इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन एसीबी ने धारा 17-ए के तहत जांच की स्वीकृति के लिए मामला भेज दिया, जबकि नीतिगत निर्णय से जुडे़ मामले में ही इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
पारिवारिक विवाद: मुकदमा स्थानांतरित: एक अन्य मामले में पति और उसकी वकील पत्नी के बीच सवाई माधोपुर में चल रहे मुकदमे में पत्नी ने पति के अधिवक्ताओं की पैरवी में बाधा पहुंचाई तो पति ने हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर करने की गुहार की. इस पर हाईकोर्ट ने दोनों मुकदमों को जयपुर की अदालत में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि फैमिली कोर्ट के आदेशानुसार उसे पत्नी को मासिक पन्द्रह हजार रुपए का भरण पोषण देते रहना होगा. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश पति की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्याय पाना हर व्यक्ति का मूल है. वहीं न्यायालय न्याय के मंदिर है और ये सभी के लिए हमेशा खुलने रहने चाहिए. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी पसंद के वकील से कानूनी सहायता पाने से वंचित नहीं किया जा सकता.
याचिका में अधिवक्ता रामरतन गुर्जर ने बताया कि याचिकाकर्ता की वकील पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी सुनवाई सवाई माधोपुर के सीजेएम कोर्ट में चल रही है. इस दौरान उसने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए भी याचिका दायर कर दी. याचिका में कहा गया कि पत्नी ने स्थानीय बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के तीन वकीलों पर कार्रवाई की गुहार की और पैरवी नहीं करने के लिए दबाव डाला. इस पर बार अध्यक्ष ने तीनों वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया. याचिका में कहा गया कि उसकी पत्नी केस को प्रभावित कर रही है. ऐसे में प्रकरण की सुनवाई वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाए. इसका विरोध करते हुए पत्नी के वकील ने कहा कि तीनों वकीलों को गत 19 जून को बार ने नोटिस दिया था, लेकिन इस नोटिस को उसी दिन वापस ले लिया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों मुकदमों की सुनवाई जयपुर की अदालतों में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं.
