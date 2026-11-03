कोर्ट की खबरें: विद्याधर का बाग में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, आपराधिक रिट याचिकाओं के अलग पंजीकरण की व्यवस्था फिर से
राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों से जुड़ी रिट याचिकाओं को अलग से पंजीकृत करने की व्यवस्था को बहाल कर दिया है
Published : November 3, 2026 at 8:45 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित विद्याधर का बाग में शादी समारोह सहित अन्य सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. वहीं अदालत ने वन क्षेत्र के निकट की संपत्ति में रेस्तरां संचालन का टेंडर देने पर सवाल खड़ा करते हुए केस के प्रभारी अधिकारी को 8 दिसंबर को हाजिर होने को कहा है. अदालत ने मामले में अधिवक्ता अपेक्षा बापना को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए उन्हें मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने आपराधिक मामलों से जुड़ी रिट याचिकाओं को अलग से पंजीकृत करने की व्यवस्था को बहाल कर दिया है.
विद्याधर का बाग मामले में अदालत ने कहा कि यह संपत्ति वन्यजीव क्षेत्र के ठीक बगल में है. यहां देर रात के समय आतिशबाजी और लेजर लाइट के उपयोग से वन्यजीवों को असुविधा होती है. ऐसे में इन पर प्रतिबंध लगाना उचित है. अदालत ने कहा है कि गत 29 सितंबर को आदेश जारी कर याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा गया था, लेकिन इसे फिर से एडमिशन की श्रेणी में लिस्ट किया गया है. ऐसे में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री इस संबंध में पेश करे.
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जनहित याचिका में कहा गया कि विद्याधर का बाग एक घोषित स्मारक है और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में स्थित है. यहां शादी और निजी समारोह जैसे आयोजन किए जाते हैं. जिसके कारण देर रात तक तेज संगीत, लेजर लाइट और आतिशबाजी होती है. इसके अलावा 14 सितंबर, 2022 को टेंडर जारी कर रेस्तरां का संचालन भी किया जा रहा है. जिससे वन्यजीवों के विचरण पर प्रभाव पड रहा है. वहीं ऐसी गतिविधियां फॉरेस्ट एरिया में नहीं चल सकती है. दूसरी ओर राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव ने कहा कि साल 2022 में जारी टेंडर की अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है इसके अलावा वर्तमान में यहां ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं हो रही है. वन विभाग की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने भी एएजी के बात को दोहराया. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने यहां शादी समारोह सहित सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
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आपराधिक रिट याचिकाओं के अलग पंजीकरण की व्यवस्था फिर से बहाल : राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों से जुड़ी रिट याचिकाओं को अलग से पंजीकृत करने की व्यवस्था को बहाल कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह राजस्थान हाईकोर्ट नियमावली के नियम 315 तथा अन्य लागू नियमों एवं न्यायालय की लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के अनुसार आपराधिक मामलों से उत्पन्न रिट याचिकाओं को आपराधिक रिट याचिका के नाम से स्वीकार कर पंजीकृत करें और उन पर कार्रवाई की जाए.
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इसके अलावा जो आपराधिक रिट याचिकाएं वर्तमान में लंबित हैं, लेकिन किसी दूसरे नाम से दर्ज की गई हैं, उन्हें दो सप्ताह के भीतर दोबारा आपराधिक रिट याचिका के तौर पर पंजीकृत किया जाए और बाद में उन्हें संबंधित रोस्टर के अनुसार उचित बेंच के समक्ष पेश करें. सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस अनुरूप सिंघी की फुल बेंच ने यह आदेश रवि कुमार की याचिका पर भेजे रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए.
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इस फैसले से पूर्ण पीठ ने पूर्व एसीजे की खंडपीठ का 7 जुलाई 2026 का वह आदेश भी पलट दिया, जिसमें आपराधिक याचिकाओं को अलग से पंजीकृत नहीं करने और इस व्यवस्था को बंद करने के लिए कहा था. अब सीजे की पूर्ण पीठ ने आपराधिक याचिका के अलग से पंजीकरण की व्यवस्था को बहाल करते हुए कहा कि पूर्व फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स के वैधानिक प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया था. जबकि इस नियम में आपराधिक मामलों से संबंधित अनुच्छेद 226 की रिट याचिकाओं को क्रिमिनल मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है. इसलिए केवल यह कहकर कि संविधान में आपराधिक रिट याचिका नाम की कोई श्रेणी नहीं है, इस वैधानिक प्रावधान को निष्प्रभावी नहीं कर सकते.