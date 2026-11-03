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कोर्ट की खबरें: विद्याधर का बाग में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, आपराधिक रिट याचिकाओं के अलग पंजीकरण की व्यवस्था फिर से

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित विद्याधर का बाग में शादी समारोह सहित अन्य सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. वहीं अदालत ने वन क्षेत्र के निकट की संपत्ति में रेस्तरां संचालन का टेंडर देने पर सवाल खड़ा करते हुए केस के प्रभारी अधिकारी को 8 दिसंबर को हाजिर होने को कहा है. अदालत ने मामले में अधिवक्ता अपेक्षा बापना को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए उन्हें मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने आपराधिक मामलों से जुड़ी रिट याचिकाओं को अलग से पंजीकृत करने की व्यवस्था को बहाल कर दिया है.