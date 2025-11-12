ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने दिए फरार अपराधियों की तलाश के लिए स्पेशल सेल बनाने के आदेश

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 38 साल से फरार चल रही महिला तक पुलिस के नहीं पहुंचने पर आश्चर्य जताया है. अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि महिला करीब चार दशक से एक ही जगह पर रह रही थी, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी. इतने समय तक आरोपी की अनुपस्थिति कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है. आरोपी के फरार रहने के चलते केस अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को कहा है कि वे फरार अपराधियों की तलाश के लिए एक स्पेशल सेल बनाएं, ताकि भगौड़े आरोपी मुकदमे का सामना करें और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश नाथी देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला गया, तो यह न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने जैसा होगा. इससे किसी भी आरोपी के लिए अपराध करने के बाद फरार रहकर पुलिस को मजबूर करना आसान हो जाएगा. आरोपी की अनुपस्थिति के बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाएगा या केस कई सालों तक बाधित रहेगा. ऐसे में आरोपी जांच और मुकदमे का सामना किए बिना बच निकलेंगे. यह बड़े दुख की बात है कि आरोपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की पुलिसकर्मी बिना कारण तामील नहीं करा पाते और मुकदमा अनिश्चित काल तक लंबित रहता है.