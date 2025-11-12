ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने दिए फरार अपराधियों की तलाश के लिए स्पेशल सेल बनाने के आदेश

एक मामले में महिला आरोपी के 38 साल से फरार होने और पुलिस के उस तक नहीं पहुंच पाने पर कोर्ट ने आश्चर्य जताया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat file Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 38 साल से फरार चल रही महिला तक पुलिस के नहीं पहुंचने पर आश्चर्य जताया है. अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि महिला करीब चार दशक से एक ही जगह पर रह रही थी, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी. इतने समय तक आरोपी की अनुपस्थिति कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है. आरोपी के फरार रहने के चलते केस अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को कहा है कि वे फरार अपराधियों की तलाश के लिए एक स्पेशल सेल बनाएं, ताकि भगौड़े आरोपी मुकदमे का सामना करें और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश नाथी देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला गया, तो यह न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने जैसा होगा. इससे किसी भी आरोपी के लिए अपराध करने के बाद फरार रहकर पुलिस को मजबूर करना आसान हो जाएगा. आरोपी की अनुपस्थिति के बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाएगा या केस कई सालों तक बाधित रहेगा. ऐसे में आरोपी जांच और मुकदमे का सामना किए बिना बच निकलेंगे. यह बड़े दुख की बात है कि आरोपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की पुलिसकर्मी बिना कारण तामील नहीं करा पाते और मुकदमा अनिश्चित काल तक लंबित रहता है.

पढ़ें: भेष बदलकर साधु बना था फरार आरोपी, पुलिस ने 38 साल बाद पकड़ा

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साल 1983 में आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया था. वहीं निचली अदालत ने 30 अप्रैल, 1987 को उसके जमानत मुचलके को जब्त कर फरार घोषित कर दिया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता देहाती महिला है और उसके मुकदमे की जानकारी उसके पति को रहती थी. वहीं पति की साल 2019 में मौत हो गई. जब उसे केस की जानकारी मिली, तो उसने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने की गुहार की, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया. ऐसे में उसे गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील अमित पूनिया ने कहा कि याचिकाकर्ता के फरार रहने के चलते मुकदमे की सुनवाई 38 साल से बाधित चल रही है. ऐसे में याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जाए.

