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कोर्ट की खबरें : केयर लीवर्स को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 1 फीसदी आरक्षण देने के आदेश, कलेक्टर को लेकर कही बड़ी बात

कोर्ट ने कहा- केयर लीवर्स भारी चुनौती का सामना करते हैं. कलेक्टर को कहा- आदेश की पालना करो वरना पेश होकर दें जवाब...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 8:57 PM IST

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जयपुर: हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों को लेकर अहम टिप्पणी की है. केयर लीवर्स को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के आदेश दिए. इसी तरह आदेश की पालना नहीं करने पर जिला कलेक्टर को पेश होकर जवाब देने को कहा.

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को कहा है कि वह 18 साल की उम्र पूरी करने पर बाल गृह छोड़ने वाले वयस्कों यानि केयर लीवर्स को उनके वर्ग के अनुसार एक फीसदी आरक्षण का लाभ दें. अदालत ने इसके लिए 12 सप्ताह में एक नीति निर्धारण करने के लिए कहा है. इस नीति में सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरी और आउटसोर्स संविदा वाली नौकरियों को शामिल किया जाए.

अदालत ने कहा कि जब तक ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक राज्य सरकार इन्हें पांच साल की उम्र और फीस में छूट देगी. इसके अलावा स्वरोजगार स्टार्टअप और घर के लिए पांच लाख रुपए तक की आर्थिक मदद या बिना ब्याज लोन देगी. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि आठ सप्ताह के भीतर केयर लीवर्स सचिवालय बनाया जाए. यह सचिवालय सिंगल विंडो शिकायत निवारण तंत्र के रूप में काम करेगा और वयस्क होने पर बाल गृह छोड़ने वाले हर व्यक्ति का एक केन्द्रीयकृत डिजिटल डेटाबेस रखेगा. अदालत ने कहा कि 18 साल होने से छह माह पहले संबंधित किशोर को आधार, पैन, जाति प्रमाण पत्र और आफ्टर केयर परिचय पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं.

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इसके अलावा ऐसे किशोरों के लिए स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो. वहीं, उच्च शिक्षा के लिए चार हजार रुपए और प्रोफेशनल कोर्स के लिए छह हजार रुपए मासिक स्कॉलरशिप व हॉस्टल के लिए केयर लीवर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप फंड बनाया जाए. अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य किशोर न्याय परिषद और मंडल स्तर पर किशोर न्याय आयोग का गठन किया जाए. यह ऐसे किशोरों के कल्याण और पुनर्वास से जुड़े प्रकरण देखेगी. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भेजते हुए 22 नवंबर को पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

अदालत ने कहा कि केयर लीवर्स भारी चुनौती का सामना करते हैं. उनके पास रोजगार, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि के लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं होते. इसके अलावा उनके पास पारिवारिक सुरक्षा का अभाव होता है, जिससे वे अलगाव से पीड़ित रहते हैं. यूनिसेफ के बीते दशक के अध्ययन से पता चलता है कि देश में तीन करोड़ बच्चे छोड़े हुए हैं और उनमें से पांच लाख आश्रय गृहों में रह रहे हैं. याचिकाकर्ता ने सवाई माधोपुर कोर्ट की ओर से उसे किशोर नहीं मानने के खिलाफ यह याचिका दायर की थी.

आदेश की पालना करो वरना जिला कलेक्टर पेश होकर दें जवाब : राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर में हवाई पट्टी के लिए दशकों पूर्व ली गई जमीन के बदले अदालती आदेश के बावजूद भूमि आवंटित नहीं करने से जुड़े मामले में स्थानीय कलेक्टर को 7 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि यदि पूर्व में दिए आदेश की पालना कर ली जाती है तो कलेक्टर को पेश होने की जरूरत नहीं है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश अजीजुद्दीन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान सवाई माधोपुर कलेक्टर की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर स्थानीय निकाय चुनाव का हवाला देते हुए उपस्थिति से छूट चाही गई. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि अदालत की ओर से 5 मार्च, 2025 को दिए आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की गई है. ऐसे में मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को रखी जाए. इस पर अदालत ने कलेक्टर की ओर से पेश प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि आगामी सुनवाई तक अदालती आदेश की पालना नहीं की जाती है तो वे व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस संबंध में जवाब देंगे.

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