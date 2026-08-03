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कोर्ट की खबरें: हाईकोर्ट ने चिकित्सीय व्यय पुनर्भरण के आदेश दिए, पेपर लीक के आरोपियों को जमानत से इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो बड़े मामले पर सुनवाई करते हुए ये फैसले दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 8:49 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी के चिकित्सीय व्यय को यह कहकर पुनर्भरण करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल से इलाज कराया है. इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में यदि सरकारी कर्मचारी ने राज्य से बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल से उपचार लिया है, तो नियमों के अनुसार वह चिकित्सा व्ययों के पुनर्भरण का हकदार है. वहीं, अदालत ने मामले में राज्य सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के पिता के इलाज में खर्च हुई राशि का पुनर्भरण नियमों में तय सीमा के तहत छह फीसदी ब्याज सहित करे. जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने यह आदेश अनुपमा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता अक्टूबर, 2000 को राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर पद से रिटायर हुए थे. कोविड-19 महामारी के दौरान वे बीमार होकर दिल्ली के कई अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हुए थे और आखिर में नवंबर, 2021 को उनकी मौत हो गई. इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन में आवेदन कर पिता के इलाज में खर्च हुए 8.90 लाख रुपए के पुनर्भरण की गुहार की. जिसे विवि ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनका इलाज राज्य के बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में हुआ था. इसे याचिका दायर कर चुनौती दी गई, जिसके जवाब में राज्य सरकार और विवि की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रही है कि उनके पिता को दिया गया उपचार प्रदेश में उपलब्ध नहीं था या उन्हें एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया था. ऐसे में उनका पुनर्भरण आवेदन निरस्त किया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को ब्याज सहित पुनर्भरण राशि अदा करने को कहा है.

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पेपर लीक आरोपियों को जमानत से इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल कौंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती के पेपर लीक व नकल कराने के चार आरोपियों को जमानत देने से मना करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध न केवल योग्य उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया की नींव पर भी चोट करते हैं, जिससे सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में जनता का भरोसा कम होता है. जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश आरोपी सूरज सिंह व अन्य की जमानत याचिकाओं पर दिया. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए जाने मात्र से आरोपी स्वत: ही जमानत के हकदार नहीं हो जाते.

जमानत याचिकाओं में कहा गया था कि मामले की जांच पूरी होकर चार्जशीट पेश हो चुकी है. गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का पालन भी नहीं किया है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों को गिरफ्तारी के कारण बताए थे और उनके परिजनों को भी तत्काल सूचना दी गई थी. यह मामला सार्वजनिक भर्ती परीक्षा की पवित्रता से जुड़ा गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. आरोपियों के खिलाफ कोटा के आरकेपुरम थाने में साल 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसमें कहा था कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों को हल किए उत्तर व अन्य नकल सामग्री मुहैया कराकर भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित किया है.

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