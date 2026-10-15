डिफॉल्ट जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, SBI अधिकारियों के मामले में ACB की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल
राजस्थान हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत और एसीबी से जुड़े मामले पर सुनवाई की.
Published : October 15, 2026 at 9:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत को लेकर सभी सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं कि तय अवधि बाद आने वाली याचिकाओं का निस्तारण बिना देरी किया जाए. जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने अशोक कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. वहीं एक अन्य मामले में SBI अफसरों के भ्रष्टाचार केस में FIR दर्ज न करने पर हाईकोर्ट ने ACB की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आरोपियों को बचाने का प्रयास लगता है.
डिफॉल्ट जमानत पर हाईकोर्ट ने दिए दिशा-निर्देश, उसी दिन होगी सुनवाई: हाईकोर्ट ने आरोप पत्र पेश करने की तय अवधि बीतने के बाद आने वाले डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्रों को लेकर सभी सत्र न्यायाधीशों को दिशा-निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा- ऐसे प्रार्थना पत्र पेश होने पर संबंधित अधिकारी या लिपिक उस पर डेट और समय अंकित करेगा. यह सुनिश्चित करेगा कि मामले में आरोप पत्र पेश हुआ है या नहीं. इसके साथ ही ऐसे प्रार्थना पत्रों को सुनवाई के लिए उसी दिन पेश किया जाएगा.
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90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं, फिर भी बढ़ाई न्यायिक अभिरक्षा: याचिका में अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ टोडाभीम थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. इन धाराओं में आजीवन कारावास का प्रावधान होने से पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र पेश करना था, जिसकी मियाद 6 अगस्त को पूरी हो गई. इसके बावजूद निचली अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा जारी रखते हुए सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी. याचिकाकर्ता ने 18 अगस्त को डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे 20 अगस्त को सुनवाई पर रखा गया और उसी दिन पुलिस ने आरोप पत्र पेश कर दिया. निचली अदालत ने गलत मानते हुए कि आरोप पत्र पहले पेश हो चुका है, 2 सितंबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
भ्रष्टाचार के आरोपों में FIR नहीं करना गंभीर: हाईकोर्ट ने एसबीआई के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना गंभीर है. इससे लगता है कि एसीबी ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने विवेक शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसबीआई के उप महाप्रबंधक व मुख्य प्रबंधक-एचआर के खिलाफ रिश्वत से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं.
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क्लीन चिट देकर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई: हाईकोर्ट ने कहा कि एसीबी के महानिदेशक ने मामले में एफआईआर की बजाय प्रारंभिक शिकायत ही दर्ज करने का निर्देश दिया, जबकि मांग सत्यापन व ट्रैप कार्रवाई के बाद एफआईआर दर्ज करना जरूरी था. एसीबी ने प्रारंभिक सत्यापन के बाद नियमित जांच की बजाय मामला बंद करने का प्रयास किया. याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता एसबीआई में मुख्य प्रबंधक था और उसने भिवाड़ी ब्रांच में 51 लाख रुपए के फर्जी हाउसिंग लोन की अनियमितता उजागर की थी. आरोप है कि मामला उजागर करने पर उसे प्रताड़ित किया गया और आरोप खत्म करने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई. याचिकाकर्ता की नवंबर 2022 की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कर ट्रैप कार्रवाई में रकम बरामद भी की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की और आरोपी अफसरों को क्लीन चिट देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी.
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