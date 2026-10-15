ETV Bharat / state

डिफॉल्ट जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, SBI अधिकारियों के मामले में ACB की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत को लेकर सभी सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिए हैं कि तय अवधि बाद आने वाली याचिकाओं का निस्तारण बिना देरी किया जाए. जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने अशोक कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. वहीं एक अन्य मामले में SBI अफसरों के भ्रष्टाचार केस में FIR दर्ज न करने पर हाईकोर्ट ने ACB की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आरोपियों को बचाने का प्रयास लगता है.