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हाईकोर्ट से दो बड़ी खबरों: आवारा डॉग्स पर लगाम और सरकारी जमीन पर बनेगा बच्चों का पार्क

हाईकोर्ट ने जयपुर में आवारा डॉग के प्रबंधन के लिए 300 फीडिंग स्थल बनाने और नालबंदान की सरकारी जमीन पार्क विकसित करने के निर्देश दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 8:47 PM IST

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जयपुर: राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा डॉग को लेकर जारी दिशा-निर्देश की पालना में राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना जवाब पेश किया है. अदालत ने मामले की सुनवाई एक सितंबर को रखते हुए जवाब को रिकॉर्ड पर लेने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि निजी संस्था के जरिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां आवारा डॉग्स की नसबंदी कर तय समय के बाद उसे पकड़े गए स्थान पर छोड दिया जाता है. हर माह करीब साठ सौ डॉग्स की नसबंदी की जा रही है. वहीं रेबीज पीडित, बीमार और हिंसक डॉग्स को पकड़ने के लिए दो वाहनों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही डॉग के रहने के लिए बाडों का निर्माण किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति भी गठित हुई है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आवारा डॉग्स के लिए तीन सौ जगहों पर डॉग फीडिंग स्थल बनाए गए हैं. पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल, सहित अन्य सार्वजनिक परिसरों में आवारा डॉग के प्रवेश को रोकने के लिए स्थानीय संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि अभी तक केन्द्र सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई एक सितंबर को रखी है. गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर दिशा-निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट को मामले की निगरानी करने के लिए इसे स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तौर पर दर्ज कर सुनवाई करने को कहा था.

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राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहर के चौकड़ी गंगापोल स्थित मोहल्ला नालबंदान की सरकारी जमीन पर कब्जे के प्रयास पर सख्ती दिखाई है. इसके साथ ही नगर निगम के संबंधित डिप्टी कमिश्नर को जमीन की सफाई करवाकर वहां बच्चों का पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश आफताब व अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि रिहायशी इलाकों के आस-पास बच्चों का पार्क और हरियाली विकसित कर उसे बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है. ऐसी जमीन का इस्तेमाल कचरा डालने की जगह के तौर पर नहीं होने देना चाहिए और न ही लोगों को इसे डंपिंग यार्ड बनाने देना चाहिए. मामले की आगामी सुनवाई 2 सितंबर को होगी.

याचिका में अधिवक्ता सऊद अख्तर ने बताया कि साल 1960 के सरकारी गजट में यहां की 51,234 वर्गफीट जमीन सार्वजनिक कार्यों और पार्क बनाने के लिए आरक्षित बताई गई थी. वर्तमान में इस जमीन पर लोग कचरा डालते हैं और इसका इस्तेमाल एक डंपिंग यार्ड के तौर पर किया जा रहा है. इससे यहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है, इसलिए इस जमीन पर बच्चों का पार्क विकसित किया जाए. सुनवाई के दौरान एक पक्षकार ने दावा किया गया कि यह जमीन उनकी है, लेकिन अदालत ने उनका दावा खारिज करते हुए कहा कि जमीन को लेकर राज्य सरकार ने 1960 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, इसलिए यह दावा साफ तौर पर झूठा है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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