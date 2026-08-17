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हाईकोर्ट से दो बड़ी खबरों: आवारा डॉग्स पर लगाम और सरकारी जमीन पर बनेगा बच्चों का पार्क

जयपुर: राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा डॉग को लेकर जारी दिशा-निर्देश की पालना में राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना जवाब पेश किया है. अदालत ने मामले की सुनवाई एक सितंबर को रखते हुए जवाब को रिकॉर्ड पर लेने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि निजी संस्था के जरिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां आवारा डॉग्स की नसबंदी कर तय समय के बाद उसे पकड़े गए स्थान पर छोड दिया जाता है. हर माह करीब साठ सौ डॉग्स की नसबंदी की जा रही है. वहीं रेबीज पीडित, बीमार और हिंसक डॉग्स को पकड़ने के लिए दो वाहनों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही डॉग के रहने के लिए बाडों का निर्माण किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति भी गठित हुई है.

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आवारा डॉग्स के लिए तीन सौ जगहों पर डॉग फीडिंग स्थल बनाए गए हैं. पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल, सहित अन्य सार्वजनिक परिसरों में आवारा डॉग के प्रवेश को रोकने के लिए स्थानीय संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि अभी तक केन्द्र सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई एक सितंबर को रखी है. गौरतलब है कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर दिशा-निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट को मामले की निगरानी करने के लिए इसे स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तौर पर दर्ज कर सुनवाई करने को कहा था.

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