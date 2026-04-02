तय समय पर चुनाव नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव को अवमानना नोटिस
पंचायत व निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव को अवमानना नोटिस. जानिए पूरा मामला...
Published : April 2, 2026 at 12:56 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग के सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान गुरुवार को महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की तय समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है. इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग के संबंधित अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किए.
पढ़ें : पंचायती राज मंत्री बोले- लोकतंत्र के हत्यारे दे रहे इसे बचाने की सीख, समय पर चुनाव कराने का दिलाया भरोसा
अवमानना याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर पंचायत व निकाय चुनाव को टाल रही है और यह अदालती आदेश की अवमानना है. हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह प्रदेश की ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए. इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था.
इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सर्वाेच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी माह में जारी किए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है. इससे साफ है कि किसी भी सूरत में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं.
पढ़ें : तय समय पर चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश
इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर तय समय पर चुनाव कराने की मांग की जा चुकी है. ऐसे में अवमाननाकर्ता अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने को लेकर दंडित किया जाए.